Представители фармацевтической отрасли противоречат сами себе в своих требованиях о корректировках новой реформы цен на лекарства. С одной стороны, они заявляют, что Министерство здравоохранения не ограничивало цены производителей, а с другой стороны - призывают отметить требование уравнять цены производителей до уровня Литвы и Эстонии, заявил агентству LETA министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство").

По словам министра, переговоры и обсуждения с представителями отрасли проходили как в форме встреч, так и в форме ответов на конкретные вопросы письменно. Конкретные предложения, такие как снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для всех лекарств, обсуждались с представителями отрасли несколько раз.

Министерство здравоохранения согласно, что снижение ставки НДС на лекарства было "одним из решений комплексного подхода", поэтому представило свое предложение в Группу координации налоговой политики, которая оценивала общий пересмотр налогов в процессе разработки Основных направлений государственной налоговой политики на 2024–2027 годы.

"Хотя следует отметить, что относительно размера сниженной ставки НДС на медикаменты существуют разные мнения как в самой отрасли, так и среди экспертов, Минздрав продолжит актуализировать свое предложение и в этом году. При подготовке бюджета на следующий год министерство вновь предложит рассмотреть возможность установления сниженной ставки НДС на медикаменты," отметил Абу Мери.

Комментируя предложение представителей отрасли о дополнении перечня компенсируемых медикаментов, Минздрав указывает, что "даже в сложном процессе составления бюджета" в 2025 году на эту цель дополнительно было выделено 21,6 миллиона евро.

Что касается неприменения ставки НДС на фармацевтические услуги, это было согласовано с отраслью при утверждении новой модели наценок на лекарства, и Минздрав выполнил это обещание, настаивает министр.

Как отметил Абу Мери, министерство подготовилось к внедрению изменений и сейчас отслеживает оперативную ситуацию, совместно с отраслью и экспертами работая над дальнейшим развитием фармацевтических услуг. Также в экспертной группе были определены критерии для оценки влияния изменений на работу аптек.

"Для объективной оценки влияния изменений требуется время, это невозможно сделать на третий день после вступления регулирования в силу," подчеркнул министр. О результатах внедрения изменений нового регулирования министерство здравоохранения сообщит через год.

"Не отрицаю, что для улучшения доступности лекарств ещё предстоит многое сделать, поэтому я открыт для любых конструктивных предложений и диалога," заявил Абу Мери.

Новая модель наценки предполагает отказ от непрозрачного процентного подхода к наценке для оптовых поставщиков и аптек, что могло мотивировать аптеки продавать пациентам более дорогие лекарства, а не аналогичные по эффективности, но более дешевые. Вместо этого была введена одна фиксированная наценка для всех компенсируемых и рецептурных препаратов за упаковку, независимо от цены для оптовых поставщиков, а также фиксированная наценка в трех ценовых группах для аптек - так объясняло ранее суть реформы агентству LETA Министерство здравоохранения.

Согласно новой модели цен на лекарства, для оптовых поставщиков установлена фиксированная наценка в размере 0,5 евро за распространение одной упаковки рецептурного лекарства. Также введена плата за обслуживание рецептов — жители должны оплачивать 0,75 евро за рецепт, а государство доплачивает аптечным сетям по 0,75 евро за каждое обслуживание рецепта. Те аптеки, которые являются единственными в населенных пунктах, получат доплату от государства в размере 1,75 евро.

Цена производителя не должна превышать цену в Литве и Эстонии, а цена в аптеке на рецептурные лекарства вне системы компенсации должна быть такой же, как в самой системе компенсации.

Национальная служба здравоохранения сообщила порталу LSM, что новые принципы формирования цен на рецептурные медикаменты должны снизить цен на самые дорогостоящие такие препарата на 15-20%. На то, что систему формирования наценки нужно реформировать, указывал и Совет по конкуренции, и Госконтроль, и Всемирная организация здравоохранения. При этом указывалось, что лекарства в Латвии дороже, чем в остальных странах Балтии.

Реформа предусматривала и то, что с 1 января этого рецепты будут выписываться только в электронном виде. Право выписывать рецепты получили также медсестры и акушерки. Рецепты в бумажной форме будут выписываться только в определенных случаях.

Хотя Министерство здравоохранения ставило цель добиться снижения цен на лекарства, на практике - некоторые медикаменты подорожали, отмечают представители фармацевтической отрасли.

Представители фармацевтической и лекарственной отрасли призывают Министерство здравоохранения применять к фармацевтическим услугам пониженную ставку налога на добавленную стоимость (НДС).

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