Вакцинировать будут по-новому. Что станет бесплатным и за что может быть уголовная ответственность?

Кабинет министров разработал проект изменений в правилах вакцинации. Планируется расширить государственное финансирование вакцинации от определенных инфекционных заболеваний, чтобы сделать вакцины доступными для молодежи вплоть до 26 лет. Кроме того, форма отказа от вакцинации будет усовершенствована: в случае принятия новых правил в ней будет информация для родителей о последствиях отказа для здоровья ребенка и возможной уголовной ответственности.

Основные нововведения предложены для детей и молодежи.

Во-первых, предлагается продлить возраст вакцинации от некоторых заболеваний до 26 лет. Это сделано для того, чтобы молодые люди могли осознанно выбирать и вакцинироваться против инфекционных заболеваний, включенных в календарь детской вакцинации. И наверстать упущенное родителями в детстве.

Во-вторых, планируется установить, что вторая доза вакцины против кори, краснухи, эпидемического паротита и ветряной оспы должна быть введена ребенку в возрасте четырех, а не семи лет, а также информировать родителей о последствиях отказа от вакцинации ребенка.

Что может измениться для детей и молодежи?

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