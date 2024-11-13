С октября в Латвии растет заболеваемость коклюшем, свидетельствуют данные Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC).

Всего в этом году до 31 октября было зарегистрировано 3123 случая коклюша. В октябре было зарегистрировано 606 новых случаев коклюша.

По данным SPKC, заметный рост заболеваемости коклюшем начался в декабре прошлого года, когда число зарегистрированных больных в 4,3 раза превысило показатели декабря 2022 года.

Периодический рост заболеваемости связан с увеличением числа восприимчивых к инфекции людей.

В настоящее время в среднем наиболее высокая заболеваемость наблюдается среди подростков, детей в возрасте до года и молодых взрослых.

SPKC напоминает, что по мере увеличения распространенности и циркуляции возбудителя болезни в обществе риск заражения возрастает и у детей, которые еще не привиты или не завершили первичный курс вакцинации против коклюша и поэтому особенно восприимчивы к этой очень серьезной инфекции. SPKC подчеркивает, что очень важно рано начинать вакцинацию и соблюдать график прививок.

Центр отмечает, что число детей, не получивших вакцину от коклюша в возрасте семи и 14 лет, значительно выросло по сравнению с периодом до пандемии коронавируса.

Самый высокий уровень заболеваемости за последние 50 лет был отмечен в 2019 году, когда было зарегистрировано 720 случаев коклюша, или 37,5 случая на 100 000 жителей, и в настоящее время также наблюдается тенденция к росту.

Кроме того, в последние месяцы несколько государств-членов Европейского союза и Европейской экономической зоны (ЕС/ЕЭЗ) и соседних стран сообщили о росте числа случаев коклюша по сравнению с периодом до пандемии коронавируса.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, наиболее затронутыми возрастными группами являются дети и подростки младшего возраста, а также младенцы и дети, которые слишком малы, чтобы получить необходимую вакцину.

Младенцы подвержены наибольшему риску серьезного заболевания и смерти от коклюша, и в странах ЕС/ЕЭЗ почти все случаи смерти приходятся на эту возрастную группу - детей до трех месяцев.

SPKC особенно рекомендует беременным женщинам делать прививку от коклюша во время беременности, поскольку она также обеспечивает значительный защитный эффект для ребенка до достижения им возраста вакцинации.

Согласно календарю прививок, младенцы получают первую вакцину от коклюша в два месяца, а беременным женщинам вакцинация от коклюша оплачивается государством.

Согласно действующему календарю детских прививок, вакцину от коклюша следует вводить в два, четыре, шесть, 12-15 месяцев, семь и 14 лет, прививаясь комбинированной вакциной против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и других инфекций.

Коклюш - это заразная острая респираторная инфекция, вызываемая палочковидной бактерией Bordetella pertussis.

Заболевание характеризуется тяжелым, приступообразным кашлем, который может длиться два месяца и более.

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