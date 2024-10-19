Октябрь - идеальный месяц, когда можно сделать все прививки, которые защитят в холодное и хмурое время года, когда иммунитет снижается, а большую часть времени люди находятся в помещении, где скапливаются вирусы, и близко контактируют между собой. Особенно рекомендуется обезопасить себя людям из группы рисков. Тем более, что во многих случаях нужные вакцины можно получить за счет государства. К тому же появились "дружественные" формы вакцины. Рассказываем подробно, кому и что положено.

Пандемия ковид и сопутствующая ей пандемия дезинформации и мифов изрядно подорвала доверие людей к вакцинам. Если до этого Латвия по уровню вакцинации была в первых рядах Европы, то сейчас показатели снизились, что выражается во вспышках инфекционных заболеваний. В сентябре, несмотря на все старания врачей, от дифтерии умер непривитый 4-летний мальчик, заразились и его сестры и братья.

Врачи призывают людей пересмотреть отношение к необходимым прививкам. Октябрь - самое время позаботиться о защите в холода, когда иммунитет снижается. Вакцины против гриппа и Covid-19 - прививки можно сделать в один прием - уже доступны в медицинских учреждениях и практиках семейных врачей, прививочных кабинетах или медицинских учреждениях.

О каких прививках стоит задуматься именно сейчас?

Семейные врачи рекомендуют проверить необходимость таких вакцин:

От гриппа.

От ковида для групп риска.

От дифтерии, столбняка и коклюша - если прошло больше 10 лет с предыдущей.

От пневмококковой инфекции - людям старше 60 лет и моложе при хронических заболеваниях легких.

Проверьте, какие из них положены вам бесплатно. Людям, не относящимся к группам риска, можно подождать - к ноябрю, если останутся излишки вакцины от гриппа - есть шанс привиться за счет государства. Но в любом случае болеть, с учетом нынешних цен на лекарства - дороже.

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