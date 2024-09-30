В полицию поступило заявление от женщины, ребенок которой умер в больнице после заражения дифтерией 16 сентября. Мать просит проверить, лечили ли врачи ребенка должным образом, не усматриваются ли в их действиях признаки халатности и бездействия, сообщили порталу LSM.lv в Государственной полиции.

"Как обычно при получении такого рода заявлений, нужно провести расследование. Возбужден уголовный процесс по разделу 13 Уголовного закона (Уголовные преступления против здоровья лица - ред.)", - сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска.

В начале сентября в Детскую клиническую университетскую больницу поступили трое детей из одной семьи, больных дифтерией и не привитых от этой болезни. Дифтерия была обнаружена и у одного взрослого из этой семьи. 6 сентября один из детей, четырехлетний мальчик, скончался, а его сестры продолжили лечение в больнице.

После сообщений об этих случаях дифтерии в социальных сетях активизировались антиваксеры, делясь сомнительными постами и дезинформацией о дифтерии. В Государственную полицию поступила жалоба от Детской клинической университетской больницы о возможной клевете на персонал больницы. Эта жалоба также рассматривается, сообщила Гжибовска.

20 сентября вопреки предписаниям врачей родители детей забрали из больницы двух дочерей, лечившихся от осложнений дифтерии. Против родителей начат уголовный процесс по статьям Уголовного закона за умышленное оставление без помощи человека, находящегося в опасной для жизни или здоровья ситуации и не имеющего возможности помочь себе, если виновный имел возможность помочь потерпевшему, был обязан заботиться о нем или поставил потерпевшего в опасную для жизни ситуацию. К родителям применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Девочки были доставлены обратно в больницу и продолжают там лечиться, а родителей сиротский суд временно лишил права опеки.

Полиция продолжает расследование по этому делу.

Как заявил Латвийскому телевидению отец умершего мальчика и девочек, вместе с женой они решили забрать дочерей из больницы, так как утратили доверие к врачам.

"В некоторых вопросах мы подозревали, что нам не говорят всей правды, что-то пытаются скрыть. Поэтому таково было наше решение", - сказал отец.

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