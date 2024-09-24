В понедельник, 16 сентября, в Детской клинической университетской больнице (BKUS) умер заразившийся дифтерией четырехлетний мальчик, который не был вакцинирован против этого заболевания. Когда в СМИ появилась информация о семье, в которой распространилась эта болезнь, антиваксеры всполошились. Противница вакцинации Кристина Дунеца в своем Telegram-канале утверждает, что эти, "возможно, сказки", распространяются с целью напугать жителей, чтобы заставить их сделать прививку, "как это часто бывает, когда срок годности купленных вакцин подходит к концу". В Национальной службе здравоохранения (NVD) подчеркнули, что это неправда. Кроме того, это не единственная ложь, распространяемая противниками вакцинации в Telegram в ответ на новости о госпитализации четырех членов семьи после заражения дифтерией.

"Хотелось бы увидеть доказательства этого утверждения, иначе это выглядит как запугивание с целью побудить к вакцинации, как это часто происходит в случаях, когда срок годности купленных вакцин подходит к концу", - говорится в публикации в Telegram. А к призыву врачей BKUS убедиться, что все члены семьи привиты и ревакцинированы, был добавлен циничный комментарий: "Покупайте уже сегодня!".

Fоtо: Ekrānuzņēmums no "Telegram

В NVD подчеркнули, что, во-первых, вакцинация доступна жителям бесплатно у семейного врача, и, во-вторых, государство не создает запасы вакцин. NVD организует закупку календарных вакцин раз в два года, но государство не обеспечивает хранение заранее закупленных дифтерийных вакцин. Поставщик доставляет вакцины в прививочные учреждения ежемесячно или в случае чрезвычайной закупки. Государство оплачивает дифтерийные вакцины после их доставки в прививочные учреждения.

Telegram-канал Vakcīnrealitāte также вводит своих подписчиков в заблуждение, утверждая, что "охват вакцинации никакой" и это является "болезнью бездомных, где проблема возникает из-за сильного пренебрежения своим телом". Однако, согласно данным Центра контроля и профилактики заболеваний (SPKC), что охват вакцинацией в возрасте до двух лет близок к 100%, до 14 лет - к 91%; среди взрослых ситуация обстоит гораздо хуже, поскольку многие из них не прошли ревакцинацию.

Утверждение о том, что дифтерия является "болезнью бездомных" - ложь. Ей может заразиться любой человек, вдохнув воздух, содержащий микроскопические капельки с бактериями, которые распространяются больным дифтерией или носителем бактерий при разговоре, кашле или чихании. Так можно заразиться дифтерией на работе, в магазине, в кафе, в клубе, в общественном транспорте, в кинотеатре и других общественных местах. В группе риска заражения дифтерией находятся невакцинированные или частично вакцинированные дети (дошкольного, школьного возраста) и взрослые.

Создательница Telegram-канала также ставит под сомнение факты о заболевших - СМИ сообщили, что среди них один взрослый и трое из четырех детей в семье: "Классический комментарий к такого рода, возможно, сказкам: какое совпадение - "все не были вакцинированы". Ни разу? Даже в раннем детстве? Странно, что не упомянут возраст заболевших детей".

В Центре семейной вакцинации BKUS порталу Delfi сообщили, что трое заболевших детей - дошкольного и раннего школьного возраста. Четырехлетний ребенок с момента поступления в больницу находился в критическом состоянии и был немедленно помещен в Отделение интенсивной терапии. Так как больница обязана соблюдать принципы защиты персональных данных, которые не позволяют идентифицировать конкретного пациента или семью, она может раскрывать только важную для безопасности общественного здоровья информацию. Однако в центре добавили, что родители больных детей сами признались, что не прививали своих детей ни одной вакциной, а также что клиническое течение и осложнения у всех детей типичны для невакцинированных людей. Даже видя страдания своих детей, родители не изменили свою позицию.

Vakcīnrealitāte предлагает своим подписчикам уже давние утверждения о том, что вакцины токсичны, содержат клетки обезьян и вызывают аутизм и аллергии. Однако, согласно данным SPKC, за последние пять лет (2019-2023 годы) в Латвии было зарегистрировано всего четыре случая нежелательных явлений после прививок вакцинами, содержащими дифтерийный компонент. В среднем по одному случаю в год. В соответствующий период в Латвии было сделано 454 949 прививок от дифтерии. Следует отметить, что, согласно определению Всемирной организации здравоохранения, нежелательное явление после вакцинации - это любое нежелательное явление медицинского характера после иммунизации, оно не обязательно связано с введением вакцины. В BKUS добавили, что за последние 10 лет только один подросток, привитый в другом медицинском учреждении, был направлен в Детскую больницу с осложнениями после получения дозы дифтерийной вакцины. В этом случае осложнения были вызваны неудачным введением вакцины.

Исторические данные и база данных статистики здравоохранения ясно показывают, что с начала вакцинации дифтерия и другие опасные инфекционные заболевания были практически ликвидированы.

Fоtо: SPKC

Fоtо: Ekrānuzņēmums

Дифтерия опасна тем, что токсины, выделяемые бактериями, могут вызвать обширные и очень серьезные осложнения, в том числе поражение сердца или миокардит, токсическое повреждение нервной системы, нарушения чувствительности рук и ног, частичный паралич, повреждения почек и нарушения работы глаз. Вызывающие дифтерию токсины повреждают клетки и всасываются в кровь, распространяясь по всему организму и поражая многие системы органов. Четырехлетний мальчик, который после заражения был доставлен в BKUS уже в критическом состоянии умер в понедельник, 16 сентября.

Как уже говорила руководитель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска, этот год, особенно со вспышками коклюша, а теперь и дифтерии, ясно показывает, что те дети, которые попали в больницу, не вакцинированы и тяжело больны. "Когда родителей спрашивают, почему ребенок не вакцинирован, большинство из них отвечают, что не считают это необходимым, что вакцины такие и сякие. В любом случае, это решения основанные на заблуждении, на осознанном введении в заблуждение. Многие люди поддаются дезинформации, вселенной параллельного мира, которая их защитит, и им кажется, что окружающая жизнь их не касается", - заявила специалист.

Bezjēdzīga, novēršama nāve.

Lūdzu lūdzu vakcinējiet savus bērnus.

Vakcinācija sargās jūs un tos cilvēkus sabiedrībā, kuri nedrīkst vai vēl nav vakcinēti (jaundzimušie, pacienti pēc cilmes šūnu transplantācijas, cilvēki ar dažādiem imūndeficītiem utml.) https://t.co/hcAQ0RpSse — Madara Blumberga (@bergblumba) September 16, 2024

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