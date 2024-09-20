Родителей в Латвии можно разделить на три группы: более 90% сознательно вакцинируют своих детей, около 5% сомневаются, и 2-3% — категорические противники вакцинации. Первым можно сказать спасибо, вторых — просвещать, а в отношении третьей категории - следует вводить санкции, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство") в программе Kāpēc на Delfi TV.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в отделении интенсивной терапии Детской клинической университетской больницы после нескольких дней борьбы за жизнь скончался от дифтерии четырехлетний мальчик, который не был вакцинирован. Вакцинация от дифтерии входит в список обязательных для детей прививок. Вместе с тяжело больным мальчиком в больнице также лечились его две сестры и один взрослый, которые также заразились дифтерией. Несмотря на случившееся, родители не изменили своего мнения о вакцинации, сообщило общественное медиа. На этой неделе на заседании Государственного совета по иммунизации обсуждалась текущая ситуация с заболеваемостью дифтерией, а также предложения по улучшению политики вакцинации и иммунизации.