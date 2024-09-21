В пятницу, 20 сентября, мать забрала двух своих детей, больных дифтерией, из детской больницы вопреки рекомендациям врачей. В субботу утром оба родителя были задержаны, а дети возвращены в стационар, сообщили порталу Delfi Государственной полиции.

По данному факту начат уголовный процесс по части 2 статьи 141 Уголовного закона Латвии - о намеренном оставлении без помощи в ситуации, угрожающей его жизни и здоровью, лица, неспособного самостоятельно о себе позаботиться в силу малолетства, старости, болезни или бессилия, если виновный имел возможность оказать помощь пострадавшему и был обязан заботиться о нем либо если виновный сам поставил лицо в опасное для жизни положение.

По указанной статье виновным грозит наказание вплоть до реального лишения свободы на срок до двух лет.

Как пишет агентство LETA, родители задержаны на 48 часов. Они находятся в изоляторе временного содержания. Решение о применение меры пресечения будет принято позже.

Утром в субботу, 21 сентября, сотрудникам полиции удалось выяснить местонахождение детей.

Одновременно Сиротский суд решил лишить родителей права опеки над детьми, сообщили в суде.

Несовершеннолетние, в свою очередь, были доставлены в больницу, а их родители задержаны, пояснил порталу Delfi в полиции.

Врач Агенскалнской клиники Эдгар Меднис в субботу утром написал в "Telegram", что в пятницу днем родители воспользовались своим правом, предусмотренным законом о правах пациентов, и решили отказаться от дальнейшего лечения своих дочерей в Детской клинической больнице, уведомили персонал и забрали детей из больницы.

"Это решение было основано на обоснованном беспокойстве родителей о том, что здоровью и жизни их дочерей может быть нанесен вред, как это произошло с их младшим братом, которого, по мнению родителей, "залечили" до смерти", - говорится в заявлении,подготовленном юристом.

В заявлении также сказано, что всю неделю обе девочки в больнице чувствовали себя хорошо.и вели себя как здоровые дети.Но в пятницу утром им сказали, что надо пройти срочное исследование, поскольку в анализе был повышен уровень тропонина. По этой причине детей на два дня надо было подключены к медицинскому аппарату (точнее название мать не знает). Когда мать приехала в больницу, одна из девочек уже была подключена к этому аппарату, от которого женщина отключила ребенка (отклеев пластарь), одела и увела детей.

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