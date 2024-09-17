Если родители против того, чтобы их ребенку сделали прививку, к ситуации может подключиться семейный врач. Он может попросить Сиротский суд принять решение о вакцинации ребенка, считает бюро омбудсмена Латвии.

В понедельник в Латвии от дифтерии умер четырехлетний ребенок. Врачи боролись с его жизнь более недели. В Детской клинической университетской больнице находятся еще три сестры мальчика - тоже непривитые. Родители, которые сами привиты, выступают против вакцинации своих детей.

Бюро омбудсмена опубликовало подробный комментарий о том, есть ли юридическая возможность все же вакцинировать ребенка, если его родители против.

Первое, на что указывает Бюро омбудсмена: в соответствии с 24-й статьей Конвенции ООН о правах ребенка, государство признает право каждого ребенка на наивысший доступный стандарт здоровья. Комитет по правам ребенка ООН отмечает, что это право включает не только своевременные профилактические меры и действия, способствующие здоровью, но и обеспечение условий, при которых дети могут полностью раскрыть свои способности и жить в наилучших возможных условиях для здоровья.

В Латвии вопросы лечения, в том числе, детей регулируют Закон "О лечении" и Закон "О правах пациентов". И вот как Бюро омбудсмена на основании норм этих законов трактует ситуацию с отказом родителей вакцинировать ребенка и оценивает возможность все же привить ребенка без согласия родителей.

Главное - информированное согласие

Один из основных принципов, регулирующих отношения между пациентом и медицинским персоналом во время лечения — это информированное согласие. Это означает, что ребенок или его родители (или другие законные представители) должны понимать, каково состояние здоровья и каково предложенное лечение. У пациента есть законное право получать всю необходимую информацию, касающуюся его здоровья и лечения, так как без этой информации невозможно принять полностью осознанное решение и дать согласие на лечение.

Бюро омбудсмена подчеркивают, что вакцинация считается лечением и подпадает под те же условия, что и другие медицинские процедуры, согласно 13-й статье Закона "О правах пациента".

Согласно 13-й статье Закона "О правах пациентов", лечение детей до 14 лет возможно только с согласия родителей (или законных представителей), которые должны быть проинформированы. Дети имеют право быть выслушанными и участвовать в принятии решений в зависимости от их возраста и зрелости. С 14 лет они могут самостоятельно давать согласие на лечение. До 14 лет решение о вакцинации ребенка принимают родители или законные представители, а после 14 лет ребенок может самостоятельно принимать это решение.

В Латвии дети обязательно вакцинируются от 14 инфекционных заболеваний - это установлено подпунктом 3.1 Правил вакцинации:

Туберкулез

Дифтерия

Столбняк

Коклюш

Полиомиелит

Корь

Краснуха

Эпидемический паротит (свинка)

Инфекция, вызванная бактерией Haemophilus influenzae типа b

Гепатит B

Ветряная оспа

Инфекция, вызванная пневмококком

Ротавирусная инфекция

Инфекция, вызванная вирусом папилломы человека.

Хотя вакцинация против определенных болезней у детей является обязательной, согласно 28-му пункту Правил вакцинации, родители имеют право отказаться прививать ребенка. В таком случае медицинский работник обязан объяснить важность вакцинации для индивидуального и общественного здоровья.

Если родитель ребенка не меняет решение об отказе от вакцинации, медицинский работник должен оформить письменный отказ от вакцинации, который родитель должен подписать. Невакцинация ребенка не является незаконным или порицаемым действием (бездействием), за которое предусмотрена ответственность. За использование своих прав нельзя быть наказанным, признает Бюро омбудсмена.

Можно ли "обойти" отказ родителей дать согласие?

В то же время обязательность вакцинации может быть обеспечена иным способом, отмечает Бюро омбудсмена. Для этого нужно вместо согласия родителей получить разрешение Сиротского суд.

Бюро поясняет, что в первой части 13-й статьи Закона "О правах пациентов" указано, что медицинское вмешательство в отношении несовершеннолетнего пациента до 14 лет допускается, если это в его интересах и его законный представитель (родитель) был проинформирован и дал свое согласие. Оба условия должны быть выполнены одновременно — вакцинация должна быть в интересах ребенка, и родитель должен дать согласие. Первая часть 14-й статьи того же закона регулирует ситуации, когда родитель отказывается дать согласие на медицинское вмешательство, но врач считает, что вмешательство необходимо в интересах пациента. В этом случае разрешение на медицинское вмешательство, основываясь на мотивированном заявлении врача, может быть выдано Сиротским судом в течение трех рабочих дней после получения такого мотивированного заявления. Согласие, с которым медицинский работник должен обратиться в Сиротский суд установлено в Законе "О правах пациентов".

Таким образом, в случаях, когда врач считает, что вакцинация в интересах ребенка, но родители не согласны с вакцинацией, врачу следует обратиться с мотивированным заявлением в Сиротский суд, который может дать согласие вместо родителей. Использование этой возможности позволяет обеспечить права ребенка на защиту здоровья и жизни, подчеркивают эксперты Бюро омбудсмена.

Омбудсмен Юрис Янсонс призывает жителей нести ответственность за собственное здоровье и здоровье своих детей, тесно сотрудничать с семейным врачом и прислушиваться к его рекомендациям.

"Вакцинируя тех, кто может быть вакцинирован, мы защищаем тех, кто по объективным причинам не имеет такой возможности", — подчеркнул омбудсмен.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !