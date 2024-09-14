До прошлой недели Латвия считалась свободной от дифтерии зоной. В период с 2007 по 2023 год число заболевших было ничтожным. Все случаи были не настолько тяжелыми, чтобы дело дошло до стационара, а тем более - до летального исхода. Прошла неделя существенно изменила картину. В Детскую клиническую университетскую больницу поступило сразу четверо невакцинированных детей, заразившихся дифтерией. У непривитых людей летальность дифтерии составляет 10%, и тяжелее всего болеют дети.

Дифтерия никогда полностью из Латвии не уходила, но целое поколение молодых врачей уже не видели клинических проявлений этой болезни. Как вспоминает главный инфекционист Детской больницы Гунта Лайзане в передаче Spried ar Delfi, до недавнего времени сама она в последний раз сталкивалась со случаем дифтерии 10 лет назад...

Означает ли локальная вспышка инфекции, что в будущем следует ожидать более высокой заболеваемости?

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