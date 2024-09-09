На минувшей неделе в Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS) поступили четверо детей, которые заразились дифтерией и не были привиты от нее, сообщили агентству LETA в BKUS.

Как отметили в больнице, благодаря хорошему охвату вакцинацией до прошлой недели Латвия была "зоной, свободной от дифтерии", но сейчас началась локальная вспышка заболевания, и в медучреждениии находятся несколько непривитых детей и взрослых.

В BKUS подчеркнули, что дифтерия может быть потенциально смертельной, но вакцинация может защитить от нее. Пока невозможно сказать, насколько серьезные последствия для здоровья и дальнейшей жизни возникнут у госпитализированных детей от заболевания, "если дети выживут", говорится в заявлении больницы.

"С ростом числа непривитых как среди детей после пандемии, когда детей вообще не вакцинировали из-за различных убеждений родителей, так и среди взрослых, которые забыли сделать прививку или решили не делать оплачиваемую государством прививку через десять лет, и у нас увеличилось количество людей, восприимчивых к опасным инфекциям, и дифтерия вернулась", - отметила руководитель Центра семейной вакцинации BKUS Даце Завадска.

Завадска отметила, что возбудители инфекции могли быть занесены путешественниками из других стран или циркулировать в Латвии. Однако заболевших детей уже успели отвести в детский сад и школу, поэтому существует высокий риск распространения инфекции.

Она напомнила, что уже несколько лет беременным женщинам доступна оплачиваемая государством вакцинация от дифтерии, столбняка и коклюша, чтобы защитить своих детей от инфекции. Вакцина безопасна, способна защитить как беременную женщину, так и ребенка в первые месяцы жизни, пока у него не выработался специфический иммунитет от прививок.

К сожалению, в этом году в отделении интенсивной терапии BKUS уже находилось несколько младенцев с коклюшем, которых от тяжелого течения болезни можно было бы уберечь, если бы их матери во время беременности получили финансируемую государством вакцину, подчеркнула Завадска. Один младенец с коклюшем умер, также были госпитализированы непривитые дети в очень тяжелом состоянии, больные и ветрянкой.

"Родители и многие врачи не видели, насколько тяжелыми могут быть эти инфекционные заболевания, предотвращаемые вакцинацией, потому что они долгое время не циркулировали в нашем обществе благодаря эффективным вакцинам", - добавила Завадска.

В BKUS напомнили, что первые три дозы вакцины против дифтерии должны быть введены в возрасте до одного года. Для первичной вакцинации назначаются три дозы комбинированной вакцины с интервалом не менее четырех недель.

Четвертая доза вводится в возрасте 15 месяцев, пятая - в возрасте семи лет, шестая - в возрасте 14 лет. После шестой дозы ревакцинация от дифтерии проводится каждые 10 лет в течение всей жизни.

Если симптомы сначала проявляются не так остро и ребенка не отвезли к врачу в течение первых трех дней, даже при введении высоких доз дифтерийно-специфического иммуноглобулина, жизнь может быть не спасена - не зря подчеркивается, что это смертельно опасная инфекция, напомнили в BKUS.

Дифтерия может оказывать тяжелое и длительное воздействие на центральную нервную систему, почки и сердечно-сосудистую систему. У тех, кто был вакцинирован и подвергся воздействию инфекции, болезнь может начаться в некоторых случаях, но протекает в легкой форме и без осложнений.

Как отметили в BKUS, в начале заболевания все заболевшие являются носителями, и если невакцинированные люди подвергаются воздействию инфекции, последствия бывают очень серьезными или смертельными, поскольку токсины дифтерийной бактерии распространяются по всем системам организма.

Наиболее уязвимыми и подверженными тяжелым последствиям являются дети во время первых месяцев жизни, поэтому BKUS призывает всех беременных женщин своевременно получать комбинированную вакцину и защищать своих детей.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !