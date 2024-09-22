Госполиция решила применить меры безопасности к задержанным родителям детей, заболевших дифтерией, - им следует остаться в определенном месте и запрещен выезд из страны, сообщили агентству LETA в полиции.

В связи с происшествием ведется расследование по положениям Уголовного закона об умышленном оставлении без помощи лица, находящегося в состоянии, опасном для жизни или здоровья и не имеющего возможности спастись в силу своей молодости, преклонного возраста, болезни или недееспособности, если виновный имел возможность оказать помощь потерпевшему и был обязан заботиться о нем, либо виновный сам поставил его в опасную для жизни ситуацию.

21 сентября полиция арестовала родителей за то, что они забрали из рижской Детской больницы двоих своих детей, больных дифтерией. Дети вновь были доставлены в больницу.

В полиции пояснили, что к ним поступило сообщение из больницы о том, что 20 сентября женщина, вопреки инструкции врача, забрала из больницы двоих своих детей, которые болели дифтерией, имели осложнения и им было назначено принудительное лечение в больнице.

В связи с инцидентом полиция возбудила уголовный процесс. Утром 21 сентября сотрудникам госполиции удалось выяснить местонахождение детей. В связи с тем, что ранее сиротский суд принял решение о лишении родительских прав, о случившемся был уведомлен сиротский суд.

Как сообщалось, 16 сентября в Латвии, заразившись дифтерией, скончался четырехлетний мальчик, он не был привит от дифтерии.

Центр профилактики и контроля заболеваний начал эпидемиологическое расследование и организацию противоэпидемических мероприятий.

В Латвии дифтерия диагностирована у троих детей и одного взрослого. Все случаи взаимосвязаны. Эпидемиологическое расследование и проведение противоэпидемических мероприятий продолжаются.

Врач Агенскалнской клиники Эдгарс Меднис сообщил в соцсети Telegram, что ​​родители воспользовались своими правами, предусмотренными Законом о правах пациентов, и приняли решение отказаться от дальнейшего лечения дочери в Детской клинической университетской больнице.

"Такое решение основано на обоснованных опасениях родителей, что здоровью и жизни дочерей также может быть причинен вред, как это произошло с младшим братом, которого, по мнению родителей, "залечили" до смерти", - отметил Меднис.

SPKC напоминает, что вакцинация против дифтерии оплачивается государством для каждого гражданина любого возраста.

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