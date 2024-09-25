Во вторник, 24 сентября, Латвийское общество врачей (LĀB) на заседании правления рассмотрело вопрос о высказываниях доктора Эдгара Медниса в социальных сетях, вызвавших возмущение среди профессионалов отрасли, средств массовой информации и общественности.

Члены правления Латвийского общества врачей признали, что такой вид коммуникации предосудителен и требует критической оценки. Как отмечают в LĀB, действия Медниса можно оценить с точки зрения угрозы общественному здоровью, а также с учетом некорректных и обидных высказываний в адрес его коллег. Также в публичных высказываниях Медниса можно выявить признаки вражды.

Латвийское общество врачей решило передать это дело для дальнейшего рассмотрения Комиссии по этике LĀB. Комиссия проведет тщательное расследование и примет решение о дальнейшем продвижении дела в Сертификационный совет.

Также правление LĀB присоединится к Детской клинической университетской больнице и передаст публичные заявления Медниса для оценки правоохранительным органам. Там должны провести проверку на возможные проявления языка ненависти в заявлениях доктора Агенскалнской клиники.

В Латвийском обществе врачей отметили, что даже регулируемая и контролируемая профессиональная ответственность, к сожалению, не защищает общество от неконтролируемой склонности некоторых лиц распространять ложь и оскорбления в публичном пространстве. В этой связи LĀB призывает пациентов доверять медицинским работникам и медицинским знаниям, основанным на фактических и научных исследованиях, и активно сотрудничать с практикующими врачами, которые внедряют их в свою практику.

Врач против врача

Как уже сообщалось ранее, после того, как в Детской клинической университетской больнице от дифтерии умер ребенок, а его родителей задержали после того, как они хотели забрать из стационара остальных детей, доктор Меднис заявил в соцсетях: "Вот так в SIA LV происходит дегуманизация родителей, которым присущ здравый рассудок и храбрость не попасть под влияние мейнстримной пропаганды, не вписываться в биомассу".

Меднис сообщил, что родители воспользовались своими правами, предусмотренными Законом о правах пациентов, и приняли решение отказаться от дальнейшего лечения дочери в Детской клинической университетской больнице.

"Такое решение основано на обоснованных опасениях родителей, что здоровью и жизни дочерей также может быть причинен вред, как это произошло с младшим братом, которого, по мнению родителей, "залечили" до смерти", - отметил Меднис.

По информации портала Rus.LSM.lv, Меднис также написал, что имеются сомнения, в том, что диагноз у больных детей вообще был "дифтерия", а главу Центра семейной вакцинации Детской больницы, профессора Даце Завадску ждут обыски, и "для неё уже полируют наручники".

Сразу после этого в Детской больнице заявили о начатой кампании клеветы и травли, а также пообещали обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Кто такой доктор Меднис?

Имя доктора Медниса стало широко известно в период пандемии Covid-19, когда он называл правила о ношении защитных масок детьми "геноцидом", а также без указания источника заявлял, что "руководство Pfizer отказалось прививаться собственной вакциной" и ставил под сомнения сам факт случаев заболевания Covid-19.

Саму ситуацию с коронавирусом он называл "просто плохим театром", а используемые ПЦР-тесты, по его словам, "вообще не годны для диагностики и с их помощью нельзя установить, болен ли человек Covid".

После этого в январе 2021 года руководитель парламентской Комиссии по социальным и трудовым делам, врач Андрис Скриде призвал запретить работу Агенскалнской клиники из-за того, что ее руководитель регулярно распространял дезинформацию насчет Covid-19.

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