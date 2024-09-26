Латвийская ассоциация педиатров попросит приостановить действие сертификата, выданного педиатру Эдгару Меднису, пишет Latvijas Avīze.

Срок действия врачебного сертификата Медниса, выданного Латвийским обществом врачей (LĀB), истекает 18 октября этого года.

Вместе с Детской клинической университетской больницей ассоциация педиатров будет просить сертификационную комиссию LĀB принять решение о приостановке сертификата Медниса на время, пока он не докажет свои знания врача, сказала руководитель ассоциации Илзе Гропе. Если этого не произойдет, педиатры попросят аннулировать сертификат.

"Учитывая, что Меднис распространяет среди пациентов и в обществе вводящую в заблуждение информацию, это может нанести существенный вред здоровью других детей, если родители примут аналогичные решения", — говорит Гропе.

После того, как в Детской больнице от дифтерии умер мальчик, а родители вопреки указаниям врачей забрали из больницы остальных своих детей, Меднис писал в Telegram, что эти родители воспользовались своим правом, предусмотренным в Законе о правах пациентов.

"Это решение было основано на обоснованном беспокойстве родителей о том, что здоровью и жизни их дочерей может быть нанесен вред, как это произошло с их младшим братом, которого, по мнению родителей, "залечили" до смерти"", - пишет Меднис.

Высказывания Медниса будет оценивать этическая комиссия LĀB. Также общество врачей попросит правоохранительные органы оценить, можно ли считать заявления Медниса в соцсетях языком вражды.

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