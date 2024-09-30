Сертификат педиатра, срок действия которого должен был истечь в ближайшее время, 11 сентября был продлен вплоть до октября 2029 года, выяснила передача de facto на Латвийском телевидении (LTV).

У Медниса есть не только сертификат гомеопата, но и сертификат педиатра. Он уже ранее допускал непрофессиональными высказывания, еще до очернения Детской клинической университетской больницы в связи со случаями дифтерии. Ранее Латвийское общество врачей лишь в бездействии разводило руки, а в этот раз прозвучало четкое осуждение. Однако Меднис по-прежнему может практиковать как сертифицированный, то есть признанный государством, врач.

Работа врача не происходит только на бумаге. В день, когда журналисты de facto лично посетили Медниса в его клинике, он принимал пациентов, в том числе детей, и, по словам самого врача, к нему была длинная очередь.

Теперь Комиссия по этике Общества врачей оценит его последние заявления 8 октября. Там же будет решаться вопрос о том, следует ли сохранить сертификат Медниса. Ранее организация была к нему снисходительна. Продление сертификата педиатра также произошло, несмотря на административное наказание за несоблюдение эпидемиологических мер, наложенное на Медниса Инспекцией здравоохранения во время пандемии коронавируса. Он также распространял дезинформацию в этот период.

Меднис ставил под сомнение сам вирус и вакцинацию, а также рекомендовал неподходящий препарат - ивермектин, предназначенный для животных.

"Мы направили письмо в Латвийское общество врачей, в котором обращаем внимание на высказывания Эдгарса Медниса в публичной среде. Мы попросиои рассмотреть этот вопрос в рамках компетенции Общества врачей и проинформировать инспекцию о результатах проверки. Ну, к сожалению, до сих пор мы не получили ответа", - признала руководитель Отдела по контролю медицинскими учреждениями Инспекции здравоохранения Байба Даудзе. Упомянутое письмо было написано 27 мая 2021 года.

Публичные заявления Медниса Комиссия по этике оценила лишь в 2022 году, и решила призвать его воздержаться от необдуманных заявлений, которые не основаны на научных исследованиях. Был ли этот вопрос вновь рассмотрен при ресертификации, четкого ответа нет.

Член правления Латвийского общества врачей Илона Вилкойте отметила: "Совет сертификации, конечно, очень серьезно проверяет ресертифицированных врачей. Там есть свои критерии, на которые они смотрят: набрали ли они пункты непрерывного образования, нет ли нарушений этики. Поэтому, конечно, все это учитывается для каждого врача". Однако она не состоит в Совете сертификации общества, поэтому не могла комментировать, как будет оцениваться именно случай Медниса.

В свою очередь, глава Совета сертификации Валдис Гилис был готов говорить лишь с юристом Общества врачей, но не смог найти время для совместного интервью.

Следует добавить, что решение о продлении сертификата было также основано на информации, предоставленной Латвийской ассоциацией педиатров. Согласно ее заключению, Меднис получил все необходимые кредитные пункты по курсам для сохранения сертификата. Однако применяет ли врач полученные знания на практике - это уже другой вопрос.

"Да, мы не можем быть уверены. Мы знаем, что по ряду курсов есть контрольные работы. Ну, коллега их все сдал. Так что, как видите, у каждого из нас есть определенная свобода использовать свои знания так, как мы хотим, или как этого хочет работодатель. Но поскольку доктор - сам себе работодатель, то и диапазон использования своих знаний определеяет он сам", - заявила руководитель Латвийской ассоциации педиатров Илзе Гропе. Однако сейчас и Ассоциация педиатров в солидарности с Детской больницей обратилась в Общество врачей с просьбой все же приостановить действие сертификата врача и оценить соответствие знаний Медниса.

Тем временем в Министерстве здравоохранения уклоняются от прямого ответа на вопрос о том, должен ли Меднис сохранить свой сертификат. Это вопрос к Обществу врачей. Однако министерство готово обсуждать изменения, если таковые необходимы, и не только в плане сертификации врачей, но и в плане ужесточения ответственности перед законом, если врач распространяет дезинформацию. "Потому что, конечно, если дезинформацию распространяет гражданин Янис - это одно, но, когда дезинформацию распространяет и врач, то, конечно, большая часть общества к ней прислушивается, и возникает путаница", - пояснил парламентский секретарь Минздрава Артем Уршульскис.

Сам Меднис интерьвю передаче не давал, хотя сначала обещал его дать и назначил конкретное время. Но совсем скоро он выслал письмо по электронной почте: "Добрый день, консультировался со своим юристом в связи с интервью. Мне посоветовали пока воздержаться от какой-либо коммуникации с журналистами до решения вопроса с моим сертификатом врача. Поэтому отменяем завтрашний разговор. Спасибо за понимание".

Он избегает интервью только в тех случаях, когда он не может контролировать вопросы и содержание. Он ведет активно и обширно высказывается на своих каналах в социальных сетях и в видео-беседах с единомышленниками: там Меднис также выступил против врачей Детской больницы и, не вступая в конфронтацию, поставил под сомнение как диагноз дифтерии, так и пребывание детей в больнице после того, как анализы на заболевание перестали показывать положительный результат. Хотя как врач он должен знать, что осложнения могут возникнуть даже после перенесенной болезни.

Детская клиническая университетская больница, руководство которой обратилось в полицию, считает нападки и дезинформацию в интернете не только серьезным ударом по больнице и ее врачам, но и риском для общества. Член правления больницы Зане Страуме заявила: "Мне кажется, самое страшное то, что они находят людей, на которых легко повлиять в их несчастье. Мы все, как общество, должны понимать, что эта семья пережила трагедию, так мы и должны смотреть на это. Мы можем сочувствовать этим людям в их тяжелой утрате, но мне кажется, что то плохое, на что, по моему мнению, должны смотреть правоохранительные учреждения - на этих людей оказывают влияние, ими манипулируют".

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !