"Золотой век". Что пообещал Дональд Трамп в своей инаугурационной речи

После официального вступления в должность, Дональд Трамп произнес инаугурационную речь, в которой изложил основные направления своей будущей политики на посту президента. Получилось, что главное - борьба с нелегальными мигрантами.

Свое выступление Трамп начал с обещания "восстановить суверенитет" Америки. Можно сказать, что это прямая цитата из выступлений Владимира Путина. Именно "восстановление суверенитета" было главным пунктом его политической повестки многие годы. Путин понимал под этим тезисом свободу для установления личной диктатуры и свободу действий в тех странах, которые он считает зоной влияния России. У Трампа вряд ли получиться установить в США личную диктатуру, однако он явно намерен усилить роль президентской власти.

Борец с коррупцией?

Речь Трампа была по большей части посвящена внутренней политике. Он пообещал прекратить "порочное, жестокое и несправедливое" превращение в оружие министерства юстиции США. Под этим нужно понимать желание преследовать тех чиновников Минюста, которые вели против него расследования. Кроме того, Трамп и его команда намерены подчинить Минюст, независимое ведомство, себе.

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