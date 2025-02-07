Ратниекс направил письмо министру юстицией с просьбой запретить строительство мечетей в Латвии

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс направил министру юстиции официальное письмо с просьбой подготовить и продвинуть поправки к законодательству, запрещающие строительство мечетей на всей территории Латвии. Этот призыв последовал за передачей Spried ar Delfi от 17 января, в которой Министерство юстиции заявило, что "ограничение планов строительства мечетей необходимо для того, чтобы стимулировать изменение некоторых нормативных актов, регулирующих религиозную деятельность". Об этом порталу Delfi сообщила советница Ратниекса Элина Балоде.

"Мы ежедневно сталкиваемся с новостями о том, что мигранты представляют угрозу безопасности в Европе, и чтобы этого не произошло в Латвии, мы должны в первую очередь прекратить способствовать въезду представителей этих культур в Латвию, поскольку мечети - это начало укрепления общин. Хотя 99-я статья Сатверсме предусматривает свободу вероисповедания, нормативные акты нашей страны предусматривают, что эта свобода может быть ограничена, если это требуется в интересах общественной безопасности, и это обоснование актуально в свете того, что происходит в мире в это время. Поэтому я обратился к министру юстиции с просьбой в рамках своей компетенции и с учетом всех правовых аспектов подготовить и продвинуть поправки к нормативным актам, чтобы строительство мечетей было запрещено на всей территории Латвии. Это способ уменьшить миграцию, защитить нашу культуру и снизить риски безопсности", - заявил Ратниекс.

Как отметил Ратниекс в своем письме, в преамбуле к Сатверсме говорится, что идентичность Латвии в европейской культурной сфере с древних времен формируется латышскими и ливскими традициями, латышским образом жизни, латышским языком, а также общечеловеческими и христианскими ценностями. Однако предусмотренную 99-й статьей Сатверсме свободу вероисповедания может быть ограничена, и это не является абсолютным принципом, если это необходимо в интересах общественной безопасности, для обеспечения благополучия демократического общества или защиты прав и свобод других людей.

"Призыв к запрету мечетей основан на ряде юридических и социальных аспектов, таких как влияние на общественную безопасность, поскольку в докладе Службы государственной безопасности за 2024 год отмечается, что рост экстремизма и радикализма подпитывается глобальными процессами, в том числе притоком иммигрантов других рас в Европу, включая Латвию, и будет угрожать нашей национальной идентичности и культурному наследию", - пояснил Ратниекс.

Ратниекс также выразил мнение, что религиозная свобода должна быть сбалансирована с общими интересами общества и национальными ценностями Латвии. Актуальность этого вопроса усиливают выводы учреждений безопасности о растущих рисках, связанных с глобальными политическими и социальными процессами.

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