Риски безопасности или право имеют? Можно ли в Латвии строить мечети и поощрять ислам

"Рижане не хотят, чтобы в столице строили мечети!" - объявил вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение). С другой стороны, конституция Латвии гарантирует всем жителям свободу вероисповедания. Можно ли эту свободу ограничивать и в каких случаях? Портал Delfi попросил высказать свои точки зрения автора предложения, востоковеда и специалиста по конституционному праву.
Сегодня латвийские мусульмане встречаются и молятся в Исламском культурном центре, который выполняет функции мечети. Он расположен на улице Бривибас, 104.
Это не первый раз, когда вопрос о строительстве мечети поднимается на общественное обсуждение. Еще в 2016 году в Руцавскую краевую думу было подано заявление с просьбой разрешить строительство мечети в Папе. В муниципалитете отвергли это предложение, отметив, что мечеть не соответствует культурно-историческим ценностям природного парка Папе. Жители края также выступили против строительства мечети.
Ратниекс: можно избежать рисков, сразу не поощряя
Эдвард Ратниекс (Национальное объединение) сообщил, что причина, побудившая поднять вопрос мусульман в Риге, - "провалившаяся европейская политика открытости и инклюзивности". Он напоминает о том, что в новостях все чаще освещаются "случаи насилия от мигрантов из третьих стран - перестрелки, взрывы, пытки и сексуальная эксплуатация европейцев, угрозы, нападения".
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