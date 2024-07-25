Самым слабым звеном в работе государственных чиновников в настоящее время является удаленная работа, которую необходимо пересмотреть, считает новый директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс, который вступит в должность 12 августа.

"Мы были очень рады удаленной работе, мы гордились тем, что во время пандемии смогли обеспечить функции государства и самоуправлений, а сейчас мы не можем из этого выйти и считаем огромным преимуществом", - сказал Кронбергс в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

По его мнению, такая работа теряет качество, особенно там, где это связано с дискуссиями и руководством.

Поэтому одной из первых задач Кронбергса будет пересмотр удаленной работы. В частности, необходимо будет договориться о том, кто из людей должен приезжать лично.

Кронбергсу не нравится влияние удаленной работы на качество.

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