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Во вторник, 23 июля, правительство утвердило в должности директора Государственной канцелярии Райвиса Кронбергса, занимающего сейчас должность госсекретаря Министерства земледелия. Вакансия образовалась после того, как предыдущий глава Госканцелярии Янис Цитсковскис отказался от понижения в должности в связи с нарушениями, допущенными им при организации так называемых "спецрейсов" бывшего премьера Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство").

Планируется, что Кронбергс вступит в должности 12 декабря.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") указала, что высоко оценивает образование, опыт работы в государственном управлении и на руководящих должностях Кронбергса, а также его профессиональный опыт.

Отмечается, что у Кронберга многолетний опыт работы в госуправлении, знания и опыт в решении вопросов правовой политики, управлении большим коллективом, развитии персонала. В том числе, у Кронбергса есть и опыт международного сотрудничества.

Нынешний шеф Кронбергса - министр земледелия Армандс Краузе (СЗК) - также отметил, что госсекретарь является высококвалифицированным специалистом с большим опытом работы

Архив агентства LETA свидетельствует, что Райвис Кронбергс родился 6 ноября 1977 года в Салдусе. В начале 2000-х годов он работал в нескольких компаниях, а с 2007 по 2009 год — был руководителем Хозяйственного отдела Административного департамента Министерства юстиции. С 2009 по 2014 год директор Административного департамента Министерства юстиции.

С 2014 по 2021 год - госсекретарь Министерства юстиции, с 2021 года - госсекретарь Министерства земледелия.

Кронбергс окончил Юридический факультет бизнес-школы "Turība", получив профессиональную степень магистра права, а также - факультет социальных наук Лиепайской педагогической академии. Он учился в Лиепайском музыкальном колледже имени Эмила Мелнгайлиса.

15 июля Янис Цитсковскис, бывший директор Государственной канцелярии, пониженный в должности из-за дела о специальных авиарейсах экс-премьера Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"), оставил работу в этой структуре.

9 июля в связи с дисциплинарным делом, возбужденным премьер-министром Эвикой Силиней, правительство приняло решение понизить в должности директора Государственной канцелярии Яниса Цитсковскиса. Ему была предложена должность начальника отдела хозяйственного обеспечения Государственной канцелярии. Цитсковскис назвал это предложение унизительным.

Позже стало известно, что Цитсковскис намерен обратиться в правоохранительные органы в связи с попытками оказания давления. По словам чиновника, есть материалы, доказывающие, что были попытки должностных лиц из бюро премьера, которые говорят о том, какое мнение следует высказать, чтобы не оценивалась ответственность непосредственно самого Цитсковскиса.

Как сообщалось ранее, Государственный контроль установил, что незаконные и неэкономные действия при организации специальных полетов Кариньша привели к неоправданным из бюджета Латвии и ЕС на сумму около 545 000 евро.

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