Из-за скандала со специальными рейсами бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") дисциплинарные дела начаты против нескольких сотрудников Государственной канцелярии, а не только ее руководителя Яниса Цитсковскиса. Об этом сообщила в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" премьер-министр Эвика Силиня.

Она не уточнила количество этих сотрудников и не назвала их имена, отметив, что расследование инициировала Госканцелярия, а не она как премьер-министр.

Ранее Силиня издала распоряжение о возбуждении дисциплинарного дела против директора Госканцелярии Цитсковскиса.

Дело начато о нарушениях правовых норм, на которые в своем промежуточном отчете 7 мая 2024 года указала комиссия по служебной проверке. В отчете говорится, что Цитсковскис, возможно, совершил дисциплинарное нарушение, некачественно выполняя нормы закона, халатно относясь к выполнению своих обязанностей, в том числе в отношении финансовых ресурсов, что привело к существенному материальному ущербу для государства.

Госконтроль, проверив расходы на спецрейсы Кариньша в период его премьерства, указал, что незаконные и неэкономичные действия при их организации привели к неоправданным расходам для бюджета Латвии и Европейского союза на сумму около 545 000 евро.

В принятии и выполнении решений об использовании спецрейсов для командировок фактически участвовали и сам Кариньш, и находящиеся в его непосредственном подчинении бюро премьер-министра и Госканцелярия, заявил Госконтроль. Бюро премьер-министра в то время возглавлял Янис Патмалниекс, Госканцелярию - Янис Цитсковскис.

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