"Ему надо найти, чем заняться", - сказал в программе "Spried ar Delfi" бывший президент Латвии Валдис Затлерс, оценивая будущее экс-премьера и бывшего министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") в латвийской политике. На просьбу уточнить, является ли политика тем, чем Кариньшу следовало бы заниматься в дальнейшем, Затлерс сказал, что до следующих парламентских выборов экс-премьер останется в политике, поскольку является депутатом Сейма.

Говоря о скандале со спецрейсами Кариньша, Затлерс подчеркнул: "Главная тема все же - была или не была необходимость - как ехать в конкретное место, как и использовать услуги этих малых самолетов". Бывший президент отметил, что уже давно были разговоры о том, нужно ли Латвийскому государству небольшой самолет, который можно было бы в этих случаях использовать".

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