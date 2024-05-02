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До конца мая продлен срок проводимой специальной комиссией служебной проверки обстоятельств дела о полетах спецрейсами бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"), свидетельствует информация в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") издала распоряжение о продлении срока служебной проверки до 30 мая. До этого предполагалось завершить служебную проверку до 30 апреля.

8 июня в Латвии состоятся выборы в Европарламент. Кришьянис Кариньш - второй номер в списке кандидатов в депутаты Европарламент от "Нового Единства".

В комиссию по служебной проверке включены представители Министерства юстиции, Министерства финансов, Министерства экономики, Министерства благосостояния и Бюро премьер-министра. Возглавляет комиссию госсекретарь Минюста Михаил Папсуевич.

Комиссия сформирована в ответ на заявление Генпрокуратуры "О правомерности использования услуг договорных рейсов воздушного транспорта". Задачей комиссии является выяснение обстоятельств указанных в заявлении нарушений законов и иных нормативных актов и оценка действий должностных лиц.

Как сообщалось, на специальные авиарейсы, которыми пользовались возглавляемые Кариньшем делегации во время его пребывания на посту премьер-министра в период с 2021 года по сентябрь 2023 года, из госбюджета было израсходовано свыше 600 тыс. евро, а вместе с расходами, покрываемыми ЕС, эта сумма составила 1,36 млн евро.

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