Бывший премьер-министр и бывший министр иностранных дел Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") намерен после скандала со специальными авиарейсами продолжить политическую деятельность в Сейме, возобновив депутатский мандат. Об этом сам политик заявил в программе Krustpunktā Латвийского радио.

Кариньш был избран в Сейм от партии "Новое Единство" по Видземскому избирательному округу. На тот момент премьер-министр возглавлял список и получил от избирателей 35 013 плюсов и только 2 340 вычерков.

Став премьер-министром вновь, осенью 2022 года Кариньш временно отказался от мандата депутата Сейма. Однако сейчас намерен вернуться в парламент.

Кришьянис Кариньш также баллотируется сейчас в депутаты Европарламента под вторым номером в списке "Нового Единства", первый номер - у действующего еврокомиссара Валдиса Домбровскиса. Шансы Кариньша быть избранным зависят как от общего результата "Нового Единства" на выборах, так - с учетом высокого места в списке - от воли конкретно избирателей партии: после скандала со спецрейсами политик рискует получить вычерки и опуститься в списке ниже второй строчки.

И мандат депутата Сейма, и мандат депутата Европарламента гарантируют иммунитет. То есть, в случае, если Кариньшу будут предъявлены в рамках уголовного процесса о спецрейсах некие обвинение, выдать его для преследования может только большинство депутатов.

Ранее генеральный прокурор Юрис Стуканс заявил, что действия Кариньша, бюро экс-премьера чиновников Государственной канцелярии и туристических агентствв, организовавовших спецрейсы, будут оцениваться в рамках уголовного процесса на предмет возможных растрат.

В период с 2021 по 2023 год на обеспечение специальных авиарейсов тогдашнего премьер-министра Кришьяниса Кариньша были незаконно потрачены минимум 222 тысяч евро из государственного бюджета, также признаны неэкономичными расходы в размере минимум 324 евро на такие перелеты из бюджета Евопейского союза, следует из ревизии Госконтроля.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") на время проверки отстранила от должности главу Госканцелярию Яниса Цитсковскиса.

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