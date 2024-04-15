Причин, по которым на спецрейсы бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") было потрачено более 200 000 евро из госбюджета, несколько – отсутствие внутреннего контроля, длительное пребывание у власти, создающее ощущение вседозволенности и безнаказанности, прокомментировали ситуацию гости передачи Kāpēc на Delfi TV в пятницу.

"На мой взгляд, это вседозволенность – находясь у власти долгое время, ты уже не видишь реальных границ и начинаешь растекаться. Государственное финансирование, свое финансирование, иностранное финансирование – все это сливается воедино, и ты уже не различаешь, кажешься себе всемогущим. И вот результат", – считает бывший глава офиса партии "Единство" Нормундс Орлеанс, который в ходе передачи заявил, что и в организации работы партии эти границы размылись и просматривается использование административного ресурса на благо партии.