Государственный контроль в ходе проверки специальных авиарейсов бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") выявил и незаконные, и неэкономичные действия, сообщил Латвийскому радио госконтролер Эдгар Корчагин.

Госконтроль дал рекомендации по улучшению ситуации, а информация о нарушениях передана в Генеральную прокуратуру и в Бюро по контролю за закупками.

Корчагин отметил, что Государственная канцелярия оспорила первоначальный вариант заключения Госконтроля по итогам ревизии.

В целом Госконтроль проверял 53 командировки Кариньша, из которых в 21 случае он пользовался регулярными рейсами, а в 32 случаях - специальными.

О результатах ревизии Госконтроль сообщит сегодня на брифинге в 10:00.

Как сообщалось, на специальные авиарейсы, которыми пользовались возглавляемые Кариньшем делегации во время его пребывания на посту премьер-министра в период с 2021 года по сентябрь 2023 года, из госбюджета было израсходовано свыше 600 тыс. евро, а вместе с расходами, покрываемыми ЕС, эта сумма составила 1,36 млн евро.

Генеральная прокуратура в связи с предполагаемой растратой бюджетных средств на спецрейсы начала уголовный процесс и передала его на расследование Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

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