Коалиционные партнеры премьерского "Нового Единства" — Союз "зеленых" и крестьян и "Прогрессивные" — считают, что отставка министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша не окажет существенного влияния на работу правительства. Политологи строят гипотезы о том, кто мог бы сменить Кариньша на посту, как уход с должности министра иностранных дел скажется на результатах выбора "Нового Единства" на предстоящих выборах в Европарламент. А также о том, что уже итоги евровыборов могут повлять на стабильность Кабинета министров в более долгосрочной перспективе.

На работе правительства не отразится

Решение об отставке Кришьяниса Кариньша — это ответственность и компетенция премьер-министра Эвики Силини и "Нового Единства", считает председатель парламентской фракции Союза "зеленых" и крестьян Харийс Рокпелнис. По его мнению Рокпелниса, отставка Кариньша показывает, что правительство готово взять на себя ответственность и сделать то, что необходимо, соответственно, если были допущены ошибки, признать их. "Это не создаст никаких препятствий для правительства, мы продолжим работать так же эффективно, как и раньше", — заявил политик.

Председатель фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев также уверен, что на работе правительства это не отразится.

"Уже можно было видеть, что эта эпопея с использлванными частными самолетами стала потенциально оказывать большее влияние на правительство", — сказал политик, оценив решение Кариньша как "достойное и правильное".

Политолог Янис Икстенс тоже полагает, что отставка Кариньша не повлияет на стабильность правительства Эвики Силини. Скорее коалиционные партнеры испытают облегчение, что найден выход из скандала со специальными авиарейсами, сказал эксперт агентству LETA.

Кто станет министром иностранных дел?

Кришьянис Кариньш продолжит работу на посту главы МИД до 10 апреля. Планируется, что после Пасхальных каникул — 11 апреля — Сейм утвердит в должности нового министра иностранных дел.

"Новое Единство" сохранит за собой этот пост, распределение министерских портфелей оговаривается при создании коалиции. Поэтому претензии других коалиционных партий на этот пост стало бы признаком раскачивания правительству, однако этого не наблюдается, отмечает Икстенс.

По неофициальной информации портала Delfi, пост может быть предложен нынешнему вице-спикеру Сейма Занде Калнине-Лукашевице ("Новое Единство"). У Калнини-Лукашевицы опыт работы парламентским секретарем МИД, она специализируется на вопросах международных отношений. В политику пришла, избравшись в Сейм от Партии реформ Затлерса (ПРЗ) в 2011 году. До этого работала в Президентской канцелярии в те времена, когда главой государства был Валдис Затлерс. Президентскую канцелярию тогда возглавлял бывший и многолетний глава МИД, действующий глава государства Эдгар Ринкевич.

Однако у Занды Калнини-Лукашевицы есть и пятно на политической биографии. Два года назад стиль коммуникации парламентского секретаря МИД вызвал такое негодование у дипломатов, что они написали письмо тогдашнему министру Ринкевичу и в Совет по этике министерства. Письмо подписали работница диплслужбы Астра Курме и еще 25 дипломатов.

И пока премьер-министр Эвика Силиня не торопится назвать публично кандидата в министры.

Отставка Кариньша дала старт внутренней борьбе за должность главы МИД в "Новом Единстве", сказал агентству LETA политолог и специалист по связям с общественностью Филипс Раевскис. Он отмечает, что пост министра иностранных дел — привлекательная должность, поскольку подтверждает высокий статус политика внутри партии. А потому, по мнению эксперта, внутрипартийная борьба может быть "жесткой и непростой".

Раевскис подчеркивает, что после избрания президентом страны, и, соответственно, ухода из партии Эдгара Ринкевича, и последовавшего скандала со спецрейсами нового главы МИД Кришьяниса Кариньша, "Новое Единство" утратило ощущение монополии в сфере иностранных дел.

Премьер-министру Эвике Силини при выборе кандидатуры нужно учитывать два аспекта. Во-первых, нужен компетентный политик, способный восстановить имидж "Нового Единства" как партии, которой можно доверять во внешней политике. Во-вторых, внутренняя борьба за этот пост не должна ослабить позиции партии в целом.

На кону — пост еврокомиссара и долгосрочная стабильность Кабмина?

При помощи отставки Кариньша "Новое Единство" пытается решить все свои проблемы, заявила, в свою очередь, агентству политолог Лелде Метла-Розентале. Остается открытым вопросом, было ли это личное решение Кариньша, или все же он фактически подчинился позиции партии.

Метла-Розентале признала, что решение было принято в целях спасения репутации "Нового Единства", чтобы разом решить все проблемы. Эпопея со спецрейсами Кариньша — не единственный скандал, фигурантом которого является премьерская партия. Недавно бывший глава партийного офиса "Единства" сообщил, что сотрудникам платили зарплаты в конвертах. Сейчас расследованием занимаются правоохранительные учреждения, однако тень подозрению на "Новое Единство" брошена. Тем более что председатель "Единства" Арвилс Ашераденс возглавляет Министерство финансов, которые выступает за борьбу с серой экономикой.

Политолог отмечает, что одна из целей отставки — снизить давление на "Новое Единство" в преддверии выборов в Европарламент, которые состоятся 8 июня. Опросы общественного мнения SKDS уже выявляют в марте падение популярности "Нового Единства" перед евровыборами.

По мнению Метлы-Розентале, ситуация с Кариньшем выявила и некие признаки раскола в "Новом Единстве".

"Это свидетельствует также о расколе в партии. Кажется, что мнение о вариантах разрешения ситуации у "Нового Единства" не было единым. Очевидно, что в партии есть разные блоки и группировки с различными взглядами, и это показывает, что партия не настолько стабильна", — считает политолог.

В то же время "Новое Единство" сохраняет за собой контроль за постами премьер-министра (Эвика Силиня) и еврокомиссара (Валдис Домбровскис). Пост президента занимает кандидат, выдвинутый "Новым Единством" — Эдгар Ринкевич, который, согласно требованиям закона, после вступления в должность вышел из партии.

Однако если "Новое Единство" не выиграет выборы в Европарламент, то партия, во-первых, утратит популярность в обществе и поддержку избирателей, во-вторых, может потерять какую-то из ключевых должностей.

"Возможно, в этом случае на должность комиссара может претендовать Роберт Зиле, как лидер списка Национального объединения. Предварительные результаты показывают, что на выборах в Европарламент станет Нацобъединение. Можно сказать, что в настоящее время на политической сцене сложилась сложная и трудно прогнозируемая ситуация. Отставка Кариньша и падение рейтингов "Нового Единства" актуализируют вопрос о долгосрочной стабильности правительства, существовании нынешней модели коалиции, разделе и переделе должностей", — считает Метла-Розентале.

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