Обвинения бывшего сотрудника офиса партии "Единство" Нормундса Орлеанса в выплате зарплаты в конвертах могут стать для премьерского "Нового Единства" еще более болезненным скандалом, чем полеты спецрейсами бывшего премьер-министра, нынешнего главы МИД Кришьяниса Кариньша. Такое мнение агентству LETA высказал политолог Юрис Розенвалдс.

Комментируя заявление Орлеанса о том, что "Единство" платило ему и как минимум еще десяти другим офисным работникам так называемые зарплаты в конвертах, политолог подчеркнул, что это серьезная проблема.

Ранее критику со стороны общественности вызвали спецрейсы с сентября 2021 по сентябрь 2023 года, совершенные за бюджетный счет экс-премьером Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство").

"Я думаю, что скандал с конвертами для "Нового Единства" может оказаться даже более болезненным, чем полеты Кариньша", — предполагает политолог.

Розенвалдс отметил, что информация о том, что "Единство" якобы платило зарплаты сотрудникам в конвертах, дошла до компетентных учреждений еще три месяца назад, и дело сильно затянулось. Политолог выразил надежду, что компетентные учреждения Латвии все же найдут желание прояснить этот вопрос и высказать свое мнение.

По мнению эксперта, скандал с зарплатами в конвертах сейчас активно — в период предвыборной кампании в Европарламент — используют против премьерской партии конкуренты "Нового Единства": оппозиционные Национальное объединение и "Объединенный список".

"Если, скажем, что-то подобное произошло, то будет сложно убедить людей лозунгами, что нужно правильно платить налоги, быть частью белой экономики", — сказал Розенвалдс.

Именно премьерское "Новое Единство", напомним, отвечает за Министерство финансов. Недавно на заседании правительства рассматривался доклад о борьбе с "серой" экономикой, и Минфин указывал, что у жителей Латвии "низкая налоговая мораль".

Юрис Розенвалдс считает, что если выяснится, что и другие латвийские политические силы также практикуют выплат в конвертах, это станет ударом не только по "Новому Единству", но и по всей партийной системе страны.

В воскресенье, 10 марта, программа Nekā personīga на канале TV3 сообщила, что партия "Единство" якобы платила своим сотрудникам зарплаты в конвертах.

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