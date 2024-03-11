"Произошла громкая и, возможно, политически мотивированная репутационная атака на "Единство"", — так министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") прокомментировала после собрания коалиционных партий сюжет программы Nekā personīga на канале TV3, в котором утверждалось, что партия "Единство" платила сотрудникам зарплаты в конвертах. Известно, что проверку информации TV3 о зарплатах в конверте проверяет Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB).

Бывший руководитель офиса партии "Единство" Нормундс Орлеанс обратился в правоохранительные органы, утверждая, что партия платила ему и как минимум десяти другим работникам офиса так называемые "зарплаты в конвертах", сообщила в воскресенье, 10 марта, программа Nekā personīga в эфире TV3.

Напомним, что "Новое Единство" — это политическое объединение, в котором входит непосредственно партия "Единство", а также несколько региональных политических сил.

Либиня-Эгнере заявила, что "Единство" никогда не платила зарплаты в конвертах, о чем свидетельствует внутренняя проверка. Также партия попросила произвести и внутренний аудит, подчеркнула министр юстиции.

Правление "Единства" также решило сегодня обратиться в правоохранительные учреждения против Нормундса Орлеанса.

"Считаю, что такие высказывания и их публикация в медиа преслудуют цель навредить репутации конкретной партии, и мы примем против этого меры", сказала Либиня-Эгнере.

Ринкевич надеется на скорый результат расследования

Президент Латвии Эдгар Ринкевич, в свою очередь, заявил, что информация о возможной выплате зарплат в конвертах в "Единстве" должна тщательно и максимально независимо расследована. По мнению президента, выплата зарплат в конверте — серьезное обвинение. "Сейчас происходит расследование, надеюсь на скорый и ясный результат", — сказал Ринкевич, сообщает агентство LETA.

Служба государственных доходов (VID), в свою очередь, сообщила агентству LETA, что проверкой опубликованной информации о якобы имевшей выплате зарплат в конвертах в "Единстве", занимает Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB). Именно в компетенции KNAB находится контроль за финансированием партий.

В декабре прошлого года в VID поступило заявление о возможной выплате зарплат в конвертах. На основании заявления Служба госдоходов провела первичную оценку, однако в заявлении не была указана конкретная информация о нарушениях, которые VID могла бы проанализировать.

"Объединенный список" потребовал отставки Ашераденса

Уже известно, что депутаты Сейма от оппозиционного "Объединенного списка" инициировали отставку министра финансов Арвилса Ашераденса, который одновременно является председателем партии "Единство".

В свою очередь, представитель коалиционного Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), министр экономики Виктор Валайнис заявил, что со стороны "Объединенного списка" — это политический шаг, который "точно не к месту", поскольку информацию проверяют правоохранительные учреждения,

"Сейчас требовать отставку, на основании того, что кто-то что-то сказал, крайне преждевременно", — считает Валайнис. СЗК не видит оснований для поспешных решений, которые основаны на высказываниях одного человека, подчеркнул министр экономики.

Представитель "Прогрессивных", министр культуры Агнесе Логина сказала, что партия очень серьезно относится к рискам коррупции, и в данном случае доверяет мнению и опыту правоохранительных учреждений.

"В данный момент не следует вмешиваться в политизацию дела и политическую игру оппозиционных сил за внимание", — сказала Логина, подчеркнув, что если информация подтвердится, то тогда и будет реакция.

Что сказал Орлеанс?

Нормундс Орлеанс — давний член "Единства", а также является депутатом Марупской краевой думы. Он утверждает, что выплата зарплат в конвертах началась примерно в 2017 году, когда у партии возникли финансовые трудности.

При получении первых конвертов Орлеанс возразил, но ему пообещали, что по мере улучшения финансового положения партии официальная выплата зарплаты будет возобновлена, а также будут уплачены все налоги за предыдущий период.

Политик рассказал программе, что помимо официальной зарплаты он получил в конверте 650 евро. Подобные конверты политик видел и на столах других коллег.

Не получив обещанных налоговых выплат, Орлеанс обратился к правлению партии, и конкретно — к ведущим партийным политикам, в том числе — к тогдашнему премьер-министру Латвии Кришьянису Кариньшу и нынешнему премьер-министру Эвики Силине, но никаких результатов не последовало.

Орлеанс уже около года как уволен с работы в партийном офисе. После этого он подал в суд на "Единство" и на "Новое Единство" за неправильный срок уведомления и создание неблагоприятных последствий при увольнении.

В связи с выплатой зарплат в конвертах Орлеанс также обратился в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), Службу государственных доходов (VID), Государственную инспекцию труда, Генеральную прокуратуру и в Государственную инспекцию данных по поводу возможных нарушений при хранении персональных данных.





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