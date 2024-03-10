Бывший руководитель офиса партии "Единство" Нормундс Орлеанс обратился в правоохранительные органы, утверждая, что партия платила ему и как минимум десяти другим работникам офиса так называемые "зарплаты в конвертах", сообщает программа Nekā personīga в эфире TV3.

Нормундс Орлеанс — давний член "Единства", а также является депутатом Марупской краевой думы. Он утверждает, что выплата зарплат в конвертах началась примерно в 2017 году, когда у партии возникли финансовые трудности.

При получении первых конвертов Орлеанс возразил, но ему пообещали, что по мере улучшения финансового положения партии официальная выплата зарплаты будет возобновлена, а также будут уплачены все налоги за предыдущий период.

Политик рассказал программе, что помимо официальной зарплаты он получил в конверте 650 евро. Подобные конверты политик видел и на столах других коллег.

Не получив обещанных налоговых выплат, Орлеанс обратился к правлению партии, и конкретно - к ведущим партийным политикам, в том числе — к тогдашнему премьер-министру Латвии Кришьянису Кариньшу и нынешнему премьер-министру Эвики Силине, но никаких результатов не последовало.

Орлеанс уже около года как уволен с работы в партийном офисе. После этого он подал в суд на "Единство" и на "Новое Единство" за неправильный срок уведомления и создание неблагоприятных последствий.

В связи с выплатой зарплат в конвертах Орлеанс также обратился в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), Службу государственных доходов (СГД), Государственную инспекцию труда, Генеральную прокуратуру и в Государственную инспекцию данных по поводу возможных нарушений при хранении персональных данных.

Председатель "Единства", министр финансов Арвилс Ашераденс не согласен с заявлениями Орлеанса. В партии провели внутреннее расследование, сотрудники опрошены, но никто ничего подобного не знает.

Санита Стельпе-Сеглиня, ныне исполняющая обязанности генерального секретаря "Единства", заявила программе, что не располагает информацией о выплате зарплат в конвертах работникам офиса партии. Программа не смогла связаться с бывшим генеральным секретарем партии и ее давным членом Артисом Кампарсом.

Возможная выплата зарплат в конвертах в офисе партии "Единства" расследовалась Комиссией по этике партии. Ее председатель Ивета Блауа заявила программе, что после опроса возможных экспертов на нескольких встречах не было получено одобрения на выплату таких зарплат. Партия тоже передавала борцам с коррупцией информацию, собранную Орлеансом.

В KNAB подтвердили получение материалов от Орлеанса и от партии, и теперь изучают их.

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