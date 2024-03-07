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За три месяца до выборов в Европарламент лидерские позиции, согласно опросу SKDS, в топе политических партий премьерское "Новое Единство" уступило оппозиционному Национальному объединению, сообщает портал LSM.lv. Третье место — с тенденцией к росту — у "Согласия".

Если бы выборы состоялись в марте, за Нацобъединение (лидер списка — действующий европарламентарий Роберт Зиле) бы проголосовали 10,3% опрошенных — это на 0,3% больше, чем месяц назад и первое место в политическом топе.

"Новое Единство" сместилось в рейтинге на второе место: за премьерскую партию, список которой возглавляет еврокомиссар Валдис Домбровскис, а на втором месте экс-премьер и глава МИД Кришьянис Кариньш, готовы голосовать 9,3% респондентов. За месяц "Новое Единство" потеряло 0,9% сторонников.

"Согласие" с европарламентарием Нилом Ушаковым сохранило за собой третье место с рейтингом в 6,8%, что на 0,5% больше, чем в феврале.

На четвертом месте — партия "Прогрессивные", от которой баллотируются еврочиновник Элина Пинто и экс-мэр Риги Мартиньш Стакис: 5,4%, по сравнению с прошлым месяцем — прирост в 0,2%.

Пятое место сохраняет за собой Latvijas attīstībai c европарламентарием Иваром и Иябсом и экс-министром обороны Артисом Пабриксом — 5,4% (падение — 0,4% по сравнению с февралем).

За месяц на 1% возрос рейтинг оппозиционной "Латвии на первом месте" (список возглавляет депутат Сейма Вилис Криштопанс) — 5,3%.

В то же время снизилась на 0,6% поддержка оппозиционнной "Стабильности" с Никитой Пининым во главе: в феврале — 4,7%, в марте — 4,1%). Также снизилась популярность оппозиционного "Объединенного списка", список которого возглавляет Рейнис Познякс: с 4,3% в феврале до 3,6% в марте.

За "Суверенную власть" с Юлией Степаненко во главе в марте были готовы голосовать 2,6% опрошенных, за коалиционный Союз "зеленых" и крестьян — 2,4%, за Новую Консервативную партию (от нее баллотируется поэтесса Лиана Ланга) -1,9% У Партии Центра, от которой баллотируются депутаты Рижской думы от Русского союза Латвии Инна Дьери и Мирослав Митрофанов рейтинг в марте 1,3%, такая же поддержка 1,3% — у партии Par!. За объединение "Младолатыши", в списке которого значатся Глория Гревцова и Алдис Гобземс, рейтинг в марте — 1,1%.

Выборы в Европарламент состоятся в Латвии 8 июня этого года.

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