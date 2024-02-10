9 февраля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила прием списков кандидатов в депутаты Европарламента от партий и политических объединений. Подано 16 списков. Сами выборы в Латвии состоятся 8 июня, и до них остается ровно 100 дней. А это значит, что в ближайшие месяцы политики будут убеждать нас в том, почему именно они наиболее эффективно будут защищать наши интересы в ЕС. На выборах в Европарламент граждане голосуют за партийные списки, но все же евровыборы с учетом, что от Латвии избирается всего 9 депутатов — это во многом все же соревнование личностей. Портал Delfi рассказывает о том, кто претендует на то, чтобы провести в Брюсселе ближайшие пять лет.