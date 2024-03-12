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У премьерского "Нового Единства" — череда неприятностей. Во-первых, продолжается эпопея вокруг специальных авиарейсов экс-премьера Кришьяниса Кариньша. Во-вторых, в рейтинге популярности партий перед выборами в Европарламент "Новое Единство" в марте уступило первое место оппозиционному Нацобъединению. В-третьих, партию "Единство" обвинили в том, что она якобы платила своим сотрудникам зарплаты в конвертах. В-четвертых, оппозиция все громче критикует правительство за то, что оно не прилагает все усилия для разрыва экономических связей с РФ и за реформу сети школ. В программе Spried ar Delfi с Алиной Ластовской представитель правящего "Нового Единства" Янис Патмалниекс был вынужден отвечать на множество упреков оппозиции — Райвиса Дзинтарса (Нацобъединение) и Эдгара Таварса ("Объединенный список").

Правительство Эвики Силини, созданное "Новым Единством", а также Союзом "зеленых" и крестьян и "Прогрессивными" — было утверждено 15 сентября прошлого года. Благодаря голосам тогдашней оппозиции, а сейчас уже коалиционных партнеров, напомним, "Новое Единство" обеспечило избрание на тот момент своего представителя — Эдгара Ринкевича — президентом страны. Через несколько месяцев "Новое Единство" сменило и коалиционных партнеров: Национальное объединение и "Объединенный" список ушли в оппозицию, а СЗК и "Прогрессивные" вошли в правительство. 

Спустя полгода после смены правительства лидер уже оппозиционного Нацобъединения Райвис Дзинтарс допускает, что Кабинет министров Эвики Силини ("Новое Единство"), который опирается на небольшой перевес голосов в Сейме, ждет стагнация в реализации реформ. В программе Spried ar Delfi с Алиной Ластовской речь шла об эпизодах, которые можно расценить как "тревожные звоночки" для премьерского "Нового Единства". 

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