Foto: LETA

У Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) пока нет выводов о предполагаемой выплате зарплат "в конвертах" в офисе партии "Единство", сообщил в программе "900 секунд" телеканала TV3 руководитель БПБК Екаб Страуме.

Он подтвердил, что KNAB уже два месяца проверяет полученную информацию о возможных нарушениях в деятельности партии, но "нужно еще поработать", прежде чем делать выводы и публичные заявления.

"Если есть утверждение с одной стороны и опровержение с другой, то нам нужно выяснить, кто прав, а кто лжет. Этим занимаются эксперты KNAB, и сейчас я не могу ответить на этот вопрос", — сказал глава бюро, добавив, что расследование не имеет отношения к критике работы KNAB, высказанной премьер-министром, представляющей "Единство".

Как уже сообщалось, что бывший сотрудник офиса партии "Единство" Нормунд Орлеанс обратился в правоохранительные органы, утверждая, что партия выплачивала ему и еще как минимум десяти сотрудникам офиса так называемые зарплаты в конвертах.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit