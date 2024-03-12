У Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) пока нет выводов о предполагаемой выплате зарплат "в конвертах" в офисе партии "Единство", сообщил в программе "900 секунд" телеканала TV3 руководитель БПБК Екаб Страуме.

Он подтвердил, что KNAB уже два месяца проверяет полученную информацию о возможных нарушениях в деятельности партии, но "нужно еще поработать", прежде чем делать выводы и публичные заявления.

"Если есть утверждение с одной стороны и опровержение с другой, то нам нужно выяснить, кто прав, а кто лжет. Этим занимаются эксперты KNAB, и сейчас я не могу ответить на этот вопрос", — сказал глава бюро, добавив, что расследование не имеет отношения к критике работы KNAB, высказанной премьер-министром, представляющей "Единство".

Как уже сообщалось, что бывший сотрудник офиса партии "Единство" Нормунд Орлеанс обратился в правоохранительные органы, утверждая, что партия выплачивала ему и еще как минимум десяти сотрудникам офиса так называемые зарплаты в конвертах.

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