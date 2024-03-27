Если нынешний министр иностранных дел Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") уйдет в отставку, то на пост главы МИД может быть выдвинута нынешняя вице-спикер Сейма Занда Калниня-Лукашевица, также представляющая премьерскую партию "Новое Единство". Об этом свидетельствует неофициальная информация портала Delfi.

Занда Калниня-Лукашевица уже занимала пост парламентского секретаря Министерства иностранных дел. В политику пришла, впервые избравшись в Сейм от Партии реформ Затлерса в 2011 году. Затем перешла в "Новое Единство".

Существует значительная вероятность, что бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое единство") из-за скандала с частными авиаперелетами, осуществленными за счет госбюджета, все-таки покинет свою должность, свидетельствует неофициальная информация из политических кулуаров, в том числе, изнутри самого "Нового Единства".

Оппозиционный "Объединенный список" уже подал в Президиум Сейма прошение об отставке Кариньша.

Параллельно опросы общественного мнения SKDS выявляют в марте падение популярности "Нового Единства". Напомним, что Кариньш баллотируется под вторым номером от "Нового Единства" в Европарламент.

В четверг, 28 марта, состоится встреча премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") с Кариньшем, на которой должностные лица обсудят ситуацию со скандалом вокруг специальных авирейсов.

Напомним, в пятницу, 22 марта, стало известно, что Генпрокуратура начала уголовный процесс о возможной растрате средств в связи с использованием договорных рейсов в командировках бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша.

Проверка показала, что на специальные рейсы с 2021 по 2023 год были потрачены суммы, превышающие предусмотренные договорами.

Таким образом, существует реальная возможность совершения уголовного преступления. В связи с этим Генпрокуратура приняла решение о возбуждении уголовного процесса по статье Уголовного закона о возможной растрате средств в крупных размерах.

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