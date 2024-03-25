В четверг, 28 марта, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") обсудит со своим однопартийцем, министром иностранных дел Кришьянисом Кариньшем ситуацию, сложившуюся вокруг специальных авиарейсов, которыми глава МИД пользовался в то время, когда возглавлял правительство. В политических кулуарах поговаривают, что под Кариньшем зашаталось кресло министра иностранных дел, сообщает "Панорама" Латвийского телевидения.

Пока Силиня и Кариньш не успели обсудить ситуацию, поскольку были в командировках. Кариньш сейчас находится с визитом в США, пресс-служба МИД сообщала, что у министра запланирована встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Четверг — первый день, когда бывший и нынешний премьеры смогут обсудить произошедшее, сказала Силиня.

"Ситуация достаточно серьезная, и я думаю, что было бы разумно сначала обсудить [ее] с самим министром, предыдущим премьер-министром, как он видит развитие этой ситуации", — сказала Силиня.

В то же время портал LSM.lv сообщает, что в выходные "Новое Единство" собиралось на закрытое заседание, на которое был приглашен и Кариньш, но он не пришел. В понедельник правление партии решало, что делать дальше, и, по неофициальной информации, один из вариантов — отставка Кариньша с поста министра иностранных дел. В то же время официально политики от "Нового Единства" комментируют ситуацию очень осторожно.

"На заседании правления премьер-министр сообщила нам, что у нее запланирована встреча с одним из своих министров, Кришьянисом Кариньшем. Мы полностью доверяем премьер-министру и надеемся, что этот разговор будет результатативным. Премьер-министр несет ответственность за свой Кабинет министров, за своих министров, и ей также нужно принимать эти решения", — цитирует депутата Сейма от "Нового Единства" Айнара Латковскиса портал LSM.lv.

Глава правительства, в свою очередь, напомнила на пресс-конференции в понедельник, 25 марта, что после поступления заявления из Генеральной прокуратуры она поручила Государственной канцелярии совместно с Министерством финансов и Министерством иностранных дел в течение четырех месяцев разработать нормативную базу, которая предусматривает уточнение условий использования услуги специальных договорных рейсов.

Также, по указанию прокурора, премьер-министр поручил Госканцелярии разработать внутренний регламент для обеспечения процесса планирования, организации и исполнения таких договоров в соответствии с требованиями Закона "О государственных закупках" и проинформировать Генеральную прокуратуру до 1 июля 2024 года о предпринятых мерах.

Премьер-министр отметила, что в заявлении ответственного прокурора указано, что возможность премьер-министра совершать специальные поездки не должна ограничиваться, но это требует соответствующего правового регулирования.

Чтобы оценить обстоятельств, указанные в заявлении прокурора, а также действий и ответственности должностных лиц, премьер-министр в среду, 20 марта, поручила Министерству юстиции, МИД, Министерству экономики и Министерству благосостояния делегировать представителей в независимую комиссию, которая займется служебной проверкой.

Силиня пояснила, что это дополняет резолюцию Госканцелярию, которую премьера подписала еще в декабре.

В пятницу, 22 марта, стало известно, что Генпрокуратура начала уголовный процесс о возможной растрате средств в связи с использованием договорных рейсов в командировках бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша.

Проверка показала, что на специальные рейсы с 2021 по 2023 год были потрачены суммы, превышающие предусмотренные договорами с туристическими агентствами.

Таким образом, существует реальная возможность совершения уголовного преступления. В связи с этим Генпрокуратура приняла решение о возбуждении уголовного процесса по статье Уголовного закона о возможной растрате средств в крупных размерах.

Глава оппозиционной парламентской фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс призвал Кришьяниса Кариньша уйти в отставку с поста министра иностранных дел.

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