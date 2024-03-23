Решение Генеральной прокуратуры начать уголовный процесс в связи со специальными авиарейсами бывшего премьера, а ныне министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша может негативно сказать на рейтингах "Нового Единства". Об этом заявил Rus.LSM.lv политолог Юрис Розенвалдс.

Если уголовное дело дойдет до суда, то Кариньш на скамью скорее всего не сядет, а обвинения будут выдвинуты против конкретных работников Государственной канцелярии, пишет Rus.lsm.lv.

Сам Кариньш сейчас — второй номер в списке "Нового Единства" на выборах "Нового Единства".

"Кришьянис Кариньш в последнее время, учитывая очень широкий резонанс от его полетов, превратился в хромую лошадь "Нового Единства". Он не приносит дополнительный очков. Скорее, наоборот, он в какой-то степени тянет назад", — оценивае ситуацию Розенвалдс.

Политолог считает, что, несмотря на браваду со стороны Кариньша, "реальная ситуация очень грустная".

В пятницу, 22 марта, стало известно, что Генпрокуратура начала уголовный процесс о возможной растрате средств в связи с использованием договорных рейсов в командировках бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша.

Проверка показала, что на специальные рейсы с 2021 по 2023 год были потрачены суммы, превышающие предусмотренные договорами с туристическими агентствами.

Таким образом, существует реальная возможность совершения уголовного преступления. В связи с этим Генпрокуратура приняла решение о возбуждении уголовного процесса по статье Уголовного закона о возможной растрате средств в крупных размерах.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") поcле заявления Генеральной прокуратуры сформировала комиссию для оценки ответственности должностных лиц в связи с полетами бывшего премьер-министра, своего однопартийца и нынешнего министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша. А глава оппозиционной парламентской фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс призвал Кришьяниса Кариньша уйти в отставку с поста министра иностранных дел.

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