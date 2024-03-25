Если бы выборы в Европарламент состоялись завтра, то первое место бы заняло оппозиционное Национальное объединение, а на втором месте было бы "Согласие", которое сейчас не представлено в Сейме. Премьерское "Новое Единство" разместилось бы только на третьем месте, свидетельствуют данные опроса, проведенного SKDS по заказу портала Delfi.

На вопрос "Если бы завтра проходили бы выборы вы Европарламент то за какую партию или объединение вы бы проголосовали?", 12.% опрошенных сказали, что отдали бы голос Национальному объединению. Напомним, что список Нацобъединения возглавляет многолетний европарламентарий Роберт Зиле.

За "Согласие", от которого под первым номером баллотируется бывший мэр Риги, действующий европарламентарий Нил Ушаков, готовы голосовать 8,9%.

Премьерское "Новое Единство" набрало в опросе 8,7% — и это третье место. "Локомотив" "Нового Единство" — еврокомиссар Валдис Домбровскис, на втором месте — фигурант скандала о специальных авиарейсах, бывший премьер, а ныне министр иностранных дел Кришьянис Кариньш.

За "Прогрессивных" готовы голосовать 5,7%, за "Латвию на первом месте" — 5,1%, за "Стабильность" — 4,1% за Latvijas attīstībai — 4%, за "Объединенный список" — 3,8%.

Если бы евровыборы состоялись завтра, то "Суверенная власть" получила бы 2,5%, Союз "зеленых" и крестьян — 2,3%, Новая Консервативная партия — 1,6%, Партия центра (от нее баллотируются политики от Русского союза Латвии) — 1,5;, движение Par! — 0,8%, Объединение "Младолатыши" — 0,7%, Tautas varas spēks — 0,4%, Tauta. Zeme. Valsts — 0,2%

20% респондентов затруднились сказать, за проголосуют на выборах в Европарламент, а 17% заявили, что не будут участвовать в выборах.

Популярность Нацобъединения растет, у "Нового Единства" — снижается

Если сравнить данные последнего опроса SKDS с данными опроса, который был опубликован в начале марта в "Панораме" Латвийского телевидения, то очевидна тенденция: растет популярность Нацобъединения. Если в начале марта за эту политическую силу были готовы отдать голос 10,3% респондентов, то спустя две недели рейтинг возрос на 2,4 процентных пункт. Также в опросе в начале марта Нацобъединение впервые сместило "Новое Единство" с первой строчки топа популярностей партий перед евровыборами.

Поддержка "Нового Единства", напротив, продолжает снижаться. Если в феврале за эту политическую силу были готовы проголосовать 10,2%, а в начале марта — 9,3%, то теперь — 8,7% (минус 0,6 процентных пункта).

Значительно возросла поддержка "Согласия". В феврале за эту политическую силу были готовы проголосовать 6,3%, в начале марта — 6,8%, в середине марта — уже 8,9%, рост на 2,1 процентных пункта. "Согласие" впервые заняло второе место в топе, сместив вниз "Новое Единство".

У остальных партий — без больших изменений

Сравнение двух мартовских опросов — начала и середины месяца — показывают, что колебания популярности остальных партий незначительны. Самое серьезное — у Latvijas attīstībai: упали на 1,4 процентных пункта. У "Прогрессивных" рост на 0,1 процентный пункт, у "Объединенного списка" — на 0,2 пункта, у "Латвии на первом месте" — снижение на 0,2, у "Стабильности" рейтинг неизменен.

Поддержка "Суверенной власти" и СЗК снизилась на 0,1 процентный пункт, Новой Консервативной партии — на 0,3 пункта.

Рейтинг Партии Центра поднялся на 0,2 пункта, поддержка Par! упала на 0,5 пункта. У "Младолатышей" падение на 0,4 пункта, у Tautas varas spēks и Tauta. Zeme. Valsts — без изменений.

В Евопарламент могут попасть 8 партий

Евровыборы состоятся 8 июня этого года. Латвию в Европарламенте будут представлять 9 депутатов.

Исходя из последнего рейтинга партий, если из распределения исключить тех респондентов, которые не будут голосовать или не решили кому отдать голос, то получается, что шансы получить представительство в Европарламенте, преодолев 5%-й барьер есть у 8 политических сил: Нацобъединения, "Согласия", "Нового Единства", "Прогрессивных", "Латвии на первом месте", Latvijas attīstībai, "Стабильности" и "Объединенного списка".

SKDS опросил в интернете 1505 респондентов в возрасте от 18 лет. Опрос проводился с 18 по 21 марта.

Исследование было софинансировано Европейским Союзом через программу дотаций Европарламента в области коммуникации. Европарламент не участвовал в его подготовке, и любая информация или мнения, высказанные в связи с этим проектом, не предполагают никакой ответственности или обязательств; авторы программы, интервьюируемые, редакторы или распространители несут полную ответственность за проект в соответствии с действующим законодательством. Eвропарламент также не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть при реализации данного проекта.

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