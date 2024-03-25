"Завтра или послезавтра нам надо выделить время для разговора о вашей поездке в Брюссель (Варшаву, Лондон и т. д.)", — говорила руководитель бюро министра. Такова была обычная практика когда министром была я — в 2011-2014 годах в Министерстве благосостояния, в 2019-2021 годах в Министерстве здравоохранения. Приходила руководитель бюро, иногда вместе с коллегой из министерства, ответственным за бронирование авиабилетов и отелей, клали на стол распечатанные варианты рейсов и гостиниц.

Варианты бронирования точно такие же, как если мы планируем отпуск — даты, время, цена. Иногда гостиницы бронировались по рекомендации организаторов мероприятия или по каким-то другим соображениям, например, во время Генеральной Ассамблеи ООН отель для всей латвийской делегации был забронирован коллегами из МИД, поскольку в это время цены в Нью-Йорке высокие, а отелей не хватает.

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