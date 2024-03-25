Варианты бронирования точно такие же, как если мы планируем отпуск — даты, время, цена. Иногда гостиницы бронировались по рекомендации организаторов мероприятия или по каким-то другим соображениям, например, во время Генеральной Ассамблеи ООН отель для всей латвийской делегации был забронирован коллегами из МИД, поскольку в это время цены в Нью-Йорке высокие, а отелей не хватает.
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