Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") издала распоряжение о проведении служебной проверки для оценки обстоятельств дела о спецрейсах министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"). Для этого будет создана специальная комиссия.

Согласно информации, опубликованной в официальном издании "Latvijas Vēstnesis", в комиссию войдут представители министерств юстиции, финансов, экономики, благосостояния и бюро премьер-министра. Председателем комиссии будет государственный секретарь Министерства юстиции Михаил Папсуевич.

Комиссия была создана в ответ на заявление Генеральной прокуратуры "О законности использования договорных авиарейсов". Задача комиссии - выяснить обстоятельства нарушений законов и других нормативных актов, упомянутых в заявлении, и оценить действия должностных лиц.

Проверка должна быть проведена до 30 апреля, а отчет о ее результатах будет подан премьер-министру.

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