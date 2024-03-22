Генпрокуратура начала уголовный процесс о возможной растрате средств в связи с использованием договорных рейсов в командировках бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша (Новое единство), сообщили в прокуратуре.

Генпрокуратура не оспаривает, что в ходе исполнения обязанностей высших должностных лиц могут возникнуть ситуации, когда для обеспечения командировки необходимо воспользоваться услугами договорных самолетных рейсов.

Указанная норма предусматривает, что премьер-министру возмещаются транспортные расходы на всех видах транспорта в соответствии с фактическими затратами, но не превышающие тарифы бизнес-класса или их эквиваленты.

Проверка показала, что на специальные рейсы с 2021 по 2023 год были потрачены суммы, превышающие предусмотренные договорами с туристическими агентствами.

Таким образом, существует реальная возможность совершения уголовного преступления. В связи с этим Генпрокуратура приняла решение о возбуждении уголовного процесса по статье Уголовного закона о возможной растрате средств в крупных размерах.

Как сообщалось, по данным Госканцелярии с сентября 2021 по сентябрь 2023 года из государственного бюджета на спецрейсы Кариньша было потрачено 613 830 евро, а вместе с частью расходов, покрываемых ЕС — 1,36 млн евро.

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