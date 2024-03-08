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Государственная канцелярия оспорила промежуточный отчет Государственного контроля о специальных авиарейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, подтвердила агентству LETA представитель Госканцелярии Санта Йиргенсоне.

По ее словам, Государственная канцелярия оспорила промежуточный отчет в четверг.

Ранее Госконтроль заявил, что если решение не будет оспорено, то промежуточный отчет будет обнародован 15 марта этого года. Поскольку это произошло, совет Госконтроля рассмотрит жалобу и примет решение в течение 30 дней.

Как сообщалось, специальные авиарейсы делегаций, возглавляемых Кариньшем в период его пребывания на посту премьер-министра, вызвали критику в обществе. По данным Государственной канцелярии, в период с 2021 по сентябрь 2023 года государственный бюджет потратил на эти поездки 613 830 евро, а вместе с долей ЕС в расходах — 1,36 миллиона евро.

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