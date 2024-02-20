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Государственная канцелярия признала, что предоставила ошибочную информацию о тратах госбюджета на специальные авиарейсы в Брюссель на заседания Евросовета бывшего премьер-министра, а сейчас министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"). В связи с этим случаем в Госканцелярии начато дисциплинарное дело.

Как уже сообщал портал Delfi, в прошлом году оппозиционный "Объединенный список" задал ряд вопросов об использовании специальных авиарейсов, практиковавшихся во времена премьерства Кариньша.

В ноябре прошлого года в ответном письме "Объединенному списку" Госканцелярия указала расходы на специальные авиарейсы, осуществляемые по договорам, в период с января 2019 года по сентябрь 2023 года. Затраты на эти рейсы составили 600 тыс евро и были покрыты из средств госбюджета, сообщила Госканцелярия.

Также в Госканцелярии сообщили, что ЕС компенсирует посещение организованных им встреч глав государств и правительств, а именно Евросовета. Информация, подготовленная Государственной канцелярией, показывает, что Кариньш в качестве премьер-министра посетил в общей сложности 19 заседаний Европейского совета, прилетев на эти собрания специальными рейсами, расходы на которые взял на себя ЕС. Эти полеты обошлись Европе в 750 000 евро за трехлетний период.

Однако после нескольких публикаций на эту тему на портале lsm.lv, в которых указывалось на неточности в расчетах, в том числе на то, что полеты в Европейский совет оплачивались также из госбюджета, Госканцелярия выступила во вторник, 20 февраля, с заявлением для масс-медиа: признав, что ранее предоставила неверную информацию о трех рейсах.

"Расхождения в суммах, включенных в указанные позиции, возникли потому, что часть затрат по соответствующим позициям погашена из средств основного бюджета, с учетом того, что полеты состоялись в конце года, когда средства, выделенные Генеральным секретариатом Совета ЕС, в рамках соответствующего года были уже израсходованы, однако распределение финансирования между ведомствами уже было невозможно, поскольку это требовало больше времени, чем конкретный полет оставался доступен", — пояснила Госканцелярия.

Госканцелярия пришла к выводу, что часть расходов действительно было покрыта из средств основного бюджета, и сумма составила 40 550 евро.

Что касается поездки в Брюссель 30 мая 2022 года, Госканцелярия заявляет, что командировочные расходы двух представителей на этом рейсе не были отнесены к финансированию Генерального секретариата Совета ЕС, поскольку во время поездки эти сотрудники выполнили необходимые вспомогательные функции по обеспечению работы премьер-министра и не участвовали в предметных переговорах.

В заявлении для масс-медиа директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис принес извинения депутатам Сейма за предоставление неточной информации и последствия, которые это могло повлечь.

"Подтверждаю, что Государственная канцелярия возбудила дисциплинарное дело для оценки того, было ли совершено дисциплинарное правонарушение, а также ответственности конкретных должностных лиц, причастных к предоставлению потенциально ошибочной информации о расходах на спецрейсы", — заявил Цитсковскис.

Как уже сообщалось, использование специальных авирейсов оценивают Генеральная прокуратура и Государственный контроль.

Сейчас Государственный контроль проводит финансовую проверку "О правильности подготовки годового отчета Кабинета министров за 2023 год". В ревизионном учреждении сообщили, что, учитывая актуальность вопроса, связанного с эффективным использованием бюджетных средств и при имеющихся в распоряжении ресурсов самого Госконтроля, в рамках финансовой проверки планируется обобщить и оценить информацию и об использовании специальных рейсов правительством.

Финансовая ревизия завершится в апреле 2024 года, но промежуточный отчет по этому вопросу будет подготовлен по возможности оперативно.

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