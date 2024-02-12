"Мы должны максимально использовать их возможности" — так сказала премьер-министр Эвика Силиня телеканалу TV3 о национальной авиакомпании airBaltic, комментируя полеты экс-премьера Кришьяниса Кариньша в командировки специально заказанными рейсами. То, что сказала Силиня, касалось регулярных коммерческих рейсов, но программа Kas notiek Latvijā? выяснила, что даже чартерный рейс airBaltic — например, тот, которым латвийская хоккейная сборная вернулась с чемпионата мира в прошлом году — на некоторых маршрутах обошелся бы дешевле, чем спецрейсы Кариньша, оплаченные латвийскими и европейскими налогоплательщиками. Со своей стороны Госканцелярия уже долгое время не предоставляет конкретной информации о том, как проходил поиск и оценка альтернатив спецрейсам.

По данным Госканцелярии, за последние три года из латвийского государственного бюджета за полеты Кариньша и сопровождающих его лиц по 18 различным маршрутам было истрачено 613 830 евро — всего 32 рейса, большинство туда и обратно, четыре — в один конец. С другой стороны, на заседания Евросовета в Брюсселе Кариньш летал за пять лет 17 раз туда и обратно и в двух случаях в одном направлении. Затраты на эти полеты составили 750 031 евро и покрывались из бюджета ЕС.

В ответе Госканцелярии на депутатский запрос говорится, что в каждом из случаев искались альтернативы спецрейсам. Чтобы оценить обоснованность этого утверждения, программа Kas notiek Latvijā? запросила у airBaltic дополнительную информацию о предлагаемых ею чартерных рейсах.

Airbus A220-300, заказывать за 2-5 дней

Национальная авиакомпания предлагает для чартерных и частных рейсов самолет Airbus A220-300, вмещающий 148 пассажиров. Экипаж состоит из двух пилотов и трех бортпроводников. "Среди наших клиентов — представители правительств, спортивные команды, туроператоры, компании из разных стран и многие другие", — говорится на сайте airBaltic. Руководитель airBaltic по связям с общественностью Аугуст Зилбертс сообщил, что airBaltic для организации чартерного рейса в пределах ЕС необходимо от двух до пяти дней.

Первоначально передача попросила предоставить смету текущих расходов на спецрейс airBaltic в Брюссель — самый частый пункт назначения Кариньша. Как сообщил Зилбертс, тут есть два варианта: при условии, что самолет ждет на месте около 10 часов, а экипаж тем временем отдыхает в отеле, цена составляет около 35 тысяч евро, при ожидании 24 часа — около 40 тысяч евро. Сумма не зависит от количества пассажиров, в нее не входят аэропортовые сборы и расходы на питание, но, по словам представителя airBaltic, это немного по сравнению с общей суммой. Кроме того, по крайней мере в аэропорту "Рига" рейсы государственных самолетов и специальные рейсы от некоторых сборов освобождены.

Переменной частью цены чартерных рейсов является топливо — около 30% от общих затрат, и сейчас для рейса в Брюссель и обратно это около 10,5 тысяч евро.

Чтобы сравнить цены на полеты, Kas notiek Latvijā? изучила изменения стоимости авиационного топлива. В январе этого года биржевая цена Platts составляла 812,16 евро за тонну, в 2023 цены были и выше, и ниже, но незначительно, а самый большой ценовой скачок произошел после вторжения России в Украину — в июле 2022 года топливо стоило 1323,4 евро за тонну. В свою очередь самые низкие цены были в начале пандемии Covid-19 — 178 евро в мае 2020 года и 649 евро в 2021 году.

Ценовая разница для рейса в Брюссель и обратно — десятки тысяч

Передача сравнила стоимость специальных рейсов Кариньша с вероятными затратами на чартерные рейсы airBaltic исходя только из колебаний цен на топливо, но без учета инфляции и спада на авиационном рынке в годы пандемии.

Дороже всего — 63 910 евро — поездка в Брюссель стоила 15-16 декабря 2022 года.

Тогда средняя месячная цена авиационного топлива составляла 902 евро за тонну, соответственно, затраты на топливо airBaltic увеличились бы примерно на тысячу, и полет на самолете Learjet 45XR норвежской авиакомпании Airwing обошелся более чем на 20 тысяч дороже вероятной цены airBaltic.

Затраты в размере 57 500 евро за рейс чешской авиакомпании Smartwings в Брюссель 24–25 марта 2022 года также намного больше нынешних затрат на чартерный рейс airBaltic, и их не сильно увеличило бы даже двукратное увеличение цены на топливо, тем более что тогда, в самом начале войны в Украине, рост цен только начинался.

49 950 евро заплачено из бюджета Латвии за визит в Брюссель 17–18 июля 2023 года. Тогда цены на топливо были немного ниже, чем сейчас, и, вероятно, рейс airBaltic обошелся бы на 10 тысяч дешевле, чем реально использованный рейс немецкой компании WINDROSE AIR Jetcharter GmbH на самолете Challenger 300/CL30.

Чем ближе, тем дешевле

В конце января по запросу Kas notiek Latvijā? airBaltic дополнительно подготовила более подробный обзор расходов на текущие чартерные рейсы airBaltic еще по десяти различным направлениям. Вот суммы за однодневный перелет:

Варшава — 23 500 евро

Копенгаген — 27 000 евро

Берлин — 29 500 евро

Прага — 32 500 евро

Кишинев — 36 100 евро

Роттердам — 39 000 евро

Любляна — 40 100 евро

Париж — 44 500 евро

Лондон — 45 000 евро

Порту — 70 500 евро

Тенденция понятна — по дальним маршрутам рейсам Airbus сложнее конкурировать с малогабаритными самолетами, но с более близкими расстояниями дело обстоит иначе.

Так, 19 января 2022 года делегация Кариньша летала в Варшаву и обратно за 26 000 евро, и это дороже, чем предлагает airBaltic два года спустя, при том, что два года назад топливо стоило на 25% меньше — 604 евро за тонну.

Специальный рейс в Копенгаген 30 августа прошлого года стоил 37 400 евро, что более чем на 10 000 евро дороже, чем сейчас предлагает airBaltic. Хотя на тот момент цены на топливо достигали одной из самых высоких отметок — 1142 евро за тонну, это не привело бы к увеличению затрат на такую ​​большую сумму.

Спецрейсы в Берлин совершались трижды разными авиакомпаниями и по очень разным ценам — 10 ноября 2021 года за 27 тысяч евро, 10 февраля 2022 года за 31 470 и 4 сентября 2022 года за 42 600 евро. Последний рейс, который состоялся на самолете Learjet 45, предоставленном норвежской компанией Airwing, превышает текущие затраты airBaltic почти в полтора раза. И в этом случае колебания цен на топливо уменьшают разницу всего на несколько тысяч.

"Наиболее выгодные с финансовой точки зрения услуги"

В прошлогоднем ответе Госканцелярии на депутатский запрос указано, что об организации командировок, в том числе предоставлении специальных рейсов, заключены договоры с туристическими агентствами, и в сотрудничестве с ними авиарейсы подыскивает и оценивает бюро премьер-министра. По запросу передачи Государственная канцелярия предоставила несколько договоров, заключенных за последние годы с тремя компаниями — Averoja, Latvia Tours и Ceļojumi birojs Express Travel.

Условия договоров в основном касаются авиабилетов на регулярные коммерческие рейсы, а по поводу чартерных рейсов указано, что о них стороны договариваются отдельно в письменной форме. В договорах изначально говорится, что "данная услуга используется Заказчиком редко", но затем такая оговорка больше не встречается. Отдельные договоры о каждом случае Госканцелярия не предоставила, и в распоряжении Kas notiek Latvijā? есть только обзор поступивших от турфирм предложений о спецрейсах. По словам представителя Госканцелярии, эти документы переданы в прокуратуру и Госконтроль, и в них фигурируют только иностранные компании, предлагавшие услуги малоразмерных самолетов. Следует отметить, что в ряде случаев цены предложений значительно ниже фактически уплаченных сумм.

В договорах Госканцелярии с турагентствами есть условие о "наиболее выгодных с финансовой точки зрения услугах" и нет никаких оговорок, что услуги чартерных рейсов не могут быть предоставлены национальной авиакомпанией. Передача консультировалась о спецрейсах экс-премьера с частными чартерными брокерами, работающими на международном рынке, и их клиентами, однако предоставленные ими расчеты на данный момент не позволяют судить о том, предложили ли турагентства все наиболее выгодные варианты из имеющихся. на рынке малой авиации. Зато информация, полученная от airBaltic, все же позволяет прийти к выводу, что услуги air Baltic потребовали бы меньше средств из латвийского и европейского бюджетов. При этом дополнительный доход получила бы своя национальная авиакомпания, которую во время пандемии пришлось активно финансировать из государственных средств.

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