Действующий министр иностранных дел, бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") ответил в эфире Spried ar Delfi на вопросы о коммерческих рейсах, которыми он летал в статусе главы правительства, и о том, есть ли у него амбиции занять пост в Еврокомиссии или должность генсека НАТО.

Бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш уже несколько недель в эпицентре скандала. В период с сентября 2021 года по сентябрь 2023 года экс-премьер летал специальными коммерческими рейсами в командировки. Сумма затрат на организацию таких рейсов превысила 600 тысяч евро. В Латвии нет спецбортов для первых лиц страны, и принято, что политики обычно летают регулярными рейсами. На прошлой неделе президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что полеты бывшего премьер-министра и нынешнего министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша на частных самолетах могли быть несоразмерными и экономически невыгодными.

Скандал вокруг спецрейсов Кариньша связывают еще и с политической конкуренцией внутри премьерской партии "Новое Единство". Якобы на пост еврокомиссара — уже в новой Еврокомиссии, которая будет сформирована после европарламентских выборов, назначенных на начало июня 2024 года — претендуют сразу два политика "Нового Единства": действующий еврокомиссар и экс-премьер Латвии Валдис Домбровскис и Кариньш. Также Кариньша упоминают как возможного претендента на пост генерального секретаря НАТО, поскольку эту должность вскоре покинет Йенс Столтенберг.

Первым делом — самолеты



"Тогда я был премьер, сейчас я — министр иностранных дел. И я могу сказать, что интенсивность и ответственность отличаются. Намного больше у премьера, намного меньше — у министра иностранных дел. У нас руководитель правительства — это ключевая фигура, которая участвует в принятии решений в Евросовете и среди участников НАТО. Очень важно, чтобы мы как маленькое государство везде присутствовали", — так пояснил Кариньш необходимость частых командировок: "Когда появляется возможность присутствовать, тогда возникает вопрос — как это лучше, оперативнее сделать?".

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