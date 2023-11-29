Генеральная прокуратура начала проверку в связи с практикой аренды частных самолетов для рабочих нужд бывшего премьер-министра и действующего министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша (“Новое Единство”), сообщает TV3 Ziņas.

Дискуссии по этому вопросу продолжаются и в Сейме. В среду стало известно, что бывший премьер-министр летал спецрейсами как минимум в два раза чаще, чем сообщалось ранее. Ранее никакой информации о полетах Кариньша на встречи глав государств Европейского союза (ЕС) не разглашалось.

Расходы на эти рейсы были покрыты из средств ЕС, а не из госбюджета Латвии, поэтому Госканцелярия не включила эти данные в собранную информацию о частных рейсах Кариньша.

Как сообщает передача, согласно последнему обобщению данных обо всех полетах, Кариньш летал спецрейсами для участия в мероприятиях не 18, а как минимум 36 раз. На это было потрачено более 1 300 000 евро из госбюджета и средств ЕС.

Ранее сообщалось, что интерес к спецрейсам Кариньша проявили политики из "Объединенного списка" (ОС) с требованием предоставить им эту информацию.

ОС хотел узнать об использовании Кариньшем услуг частных авиакомпаний в то время, когда он занимал пост премьер-министра. Информацию об этом в соответствии с резолюцией нынешнего премьера Эвики Силини ("Новое Единство") подготовил директор Госканцелярии Янис Цитсковскис.

Сам Кариньш согласился с критикой в отношении использования частных самолетов, но подчеркнул, что благодаря им он смог максимально быстро встретиться с мировыми лидерами в сложных логистических условиях и тем самым укрепить роль Латвии в ЕС и НАТО.

Кариньш также отметил, что всегда можно улучшить процедуры, в этом случае процедуру, в рамках которой высшие государственные должностные лица могут пользоваться услугами спецрейсов, а также определить, какой объем средств на это выделяется.

"Следует подчеркнуть, что зарубежные визиты в основном организовывались с помощью коммерческих рейсов — когда их не было, их доступность была ограничена, либо добраться до пунктов назначения было логистически сложно, учитывая протокольные установки и принципы безопасности принимающей стороны, были использованы специальные рейсы", — заявил бывший премьер.

Также Кариньш пояснил, что работа главы правительства является интенсивной, премьер-министр несет ответственность за работу всего правительства, а за его внимание конкурируют вопросы внешней и внутренней политики. Он выразил уверенность в том, что премьер-министр должен играть активную роль в формировании внешней политики Латвии.

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