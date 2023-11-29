Практика использования в случае необходимости специальных чартерных рейсов для премьер-министра появилась в 2022 году, сообщили в Госканцелярии. Сейм, утверждая бюджет на 2022 год, концептуально принял эту практику, и бывший премьер, ныне министр иностранных дел Кришьянис Кариньш использовал ее в случаях, когда доступ к регулярным рейсам была затруднен.

Госканцелярия ранее уже дала ответы на вопросы оппозиционной партии "Объединенный список" (ОС) об использовании специальных авиарейсов в период правления Кариньша, но партию эти ответы не удовлетворили, и она задала дополнительные вопросы. Теперь Государственная канцелярия подготовила ответы и на них.

Практика появилась в годы пандемии

Госканцелярия пишет, что при разработке бюджета на 2022 год дополнительное финансирование спецрейсов премьер-министра было предложено в качестве приоритетной меры. В пояснении на сайте Минфина говорится, что тогда речь шла о безопасных авиаперелетах премьер-министра за границу в период пандемии Covid-19. Было запланировано девять таких полетов, состоялись десять.

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