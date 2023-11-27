Президент Латвии Эдгар Ринкевич считает, что полеты бывшего премьер-министра и нынешнего министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша на частных самолетах могли быть несоразмерными и экономически невыгодными.

В интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" Ринкевич согласился с тем, что политики должны иметь возможность пользоваться специальными рейсами, например, во время Covid-19 и для различных незапланированных визитов. Однако он обеспокоен тем, что это превратилось в практику, при которой больше не оценивается соразмерность и наиболее дешевые варианты.

"Надо сказать, что информация, с которой мы ознакомились показывает, что, скорее всего, это было не так и можно было использовать коммерческие рейсы", — сказал президент.

Он также считает, что коммуникация Кариньша о ситуации была не очень удачной — эту практику необходимо было разъяснить общественности. Объяснения Государственной канцелярии также недостаточны. По мнению Ринкевича, привлечение Госконтроля к оценке процесса поможет понять, соблюдалась ли соразмерность.

В целом Ринкевич скептически оценивает соразмерность использования таких полетов в конкретных случаях. "Ни с точки зрения коммуникации, ни с точки зрения оценки полетов мы не можем сказать, что это было правильно", — сказал глава государства, добавив, что, по его мнению, в будущем от такой практики следует отказаться и в каждом конкретном случае объяснять, почему был выбран именно такой способ.

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