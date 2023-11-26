Бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш за последние три года совершил 18 зарубежных поездок на специальных рейсах или так называемых "частных самолетах". За 32 рейса из госбюджета было заплачено более 600 000 евро. Программа LTV De facto, изучив данные, предоставленные Госканцелярией, не убедилась в полезности подобных трат на каждом из рейсов. В ряде случаев дорогие рейсы, вероятно, были использованы так, чтобы Кариньш мог вернуться в Латвию в пятницу вечером.

На указание на то, что мероприятия часто назначаются на четверг и пятницу, и, возможно, настоящей причиной специальных поездок было нежелание возвращаться домой в субботу и посвятить выходные дни поездкам обратно, экс-премьер отреагировал так: "Я повторю еще раз: можно ли было сделать по-другому? Конечно. Следовало ли сделать по-другому? Это вопрос, который нужно взвесить".

Программа попросила Госканцелярию предоставить точную информацию о целях полета, датах, мероприятиях, на которых присутствовал премьер-министр, и стоимости каждого полета. Ответ пришел менее чем через неделю. Выяснилось, что экс-премьер 32 раза летал контрактными рейсами, оплачиваемыми из госбюджета, поскольку только в четырех случаях частный самолет использовался в одном направлении. Все остальные 14 раз дорогие рейсы были использованы как по пути туда, так и на обратном пути в Ригу, сообщает LTV.

"Фактическое" расследование показывает, что, например, в начале июня этого года Кариньш побывал на заседании Европейского политического сообщества в Кишиневе и обратно на самолете "Cessna 560XL Citation XLS+" авиакомпании VistaJet. Это стоило 35 000 евро. С другой стороны, 20 июня, сразу после председательства на заседании правительства, Кариньш отправился на конференцию, посвященную восстановлению Украины, в Лондон. Перелет делегации из шести человек на самолете SmartWings "Cessna 680 Citation Sovereign+" обошелся в 30 000 евро.

В программе сообщается, что к нескольким визитам госканцелярия добавила разъяснения, почему было необходимо использовать специальные рейсы, например, внезапное приглашение бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель или президента Франции Эммануэля Макрона, напряженная ситуация с безопасностью незадолго до вторжения России в Украины, закрытие аэропортов страны-хозяйки из-за саммита или серии из нескольких визитов, после которых премьер-министр в противном случае не смог бы вернуться в Ригу, чтобы принять там высокопоставленных иностранных гостей.

De facto подчеркивает, что в ряде случаев Госканцелярия не предоставила обоснования использования спецрейсов, "а в других оно не было убедительным" — например, они использовались при возвращении с неформальных евросоветов в пятницу вечером, хотя гораздо дешевле было бы переночевать в отеле и улететь обратно коммерческим рейсом в субботу.

Также не всегда понятно, не было ли у Кариньша возможности прилететь на мероприятие накануне вечером, например, с пересадкой, если прямых рейсов нет или они в неудобное время. Также нет уверенности, рассматривался ли вопрос о переносе календаря премьер-министра, отказе от каких-либо мероприятий в Риге, до решения о заказе спецрейса.

De facto отмечает, что интервью программы с Кариньшем состоялось еще до получения информации из Госканцелярии, поэтому расспросить его о конкретных рейсах не удалось. Однако программа сделала определенные выводы из записей в публичной повестке Кариньша — они показывают, что многие мероприятия, на которые летали спецрейсы, не были неожиданным событием для Госканцелярии.

"Неофициальные европейские советы были в то время, когда было абсолютно невозможно предсказать, когда они закончатся. И коммерческие рейсы, скажем так… Они не ждут. И это по сути означает еще один дополнительный день для безопасности", — сказал Кариньш.

Кариньш неоднократно подчеркивал, что он не знал и не думал о стоимости перелетов, поскольку сосредоточился на содержании визитов: "Если и есть одна ошибка, которую я мог видеть, так это то, что в то время я думал, что самая важная дело было в содержании — встретиться, поговорить, убедить, как Латвии получить ПВО, получить больше войск, получить больше поддержки Украины. Я не задумывался над тем, каждый ли шаг… И я не сидел и толком не рассчитывал, конкретных затрат я не знаю по сей день".

У Кариньша есть контраргумент на указание, что зачастую стоимость делегации из десяти человек превышает 20 000 евро за вовремя купленные коммерческие авиабилеты по Европе и заранее забронированную ночь в среднестатистическом отеле — это сколько в среднем стоит специальный рейс в одну сторону. К этому следует добавить еще и затраченное время, сообщает LTV.

Как сообщает LTV, больше всего государству обошлись два последних спецрейса Кариньша в этом году: в Брюссель и обратно за 49 950 евро на саммит ЕС с Сообществом государств Латинской Америки и Карибского бассейна (17-18 июля, в понедельник и вторник). В Госканцелярии утверждают, что было принято решение использовать спецрейс, потому что "до последнего момента" не было никакой информации.

Передача отмечает, что "полет в Берлин и обратно в воскресенье, 4 сентября прошлого года, тоже выглядит особенным" — Кариньш вместе с премьер-министрами Эстонии и Литвы получил награду Фонда Фридриха Хайека за последовательную защиту свободы рыночной экономики, дал одно интервью и встретился с главой одной из фракций в Бундестаге. "Наличие рейсов было затруднено, поэтому был выбран специальный рейс", — пояснили LTV в Госканцелярии стоимость поездки, которая обошлась в 42 тысячи евро.

LTV сообщает, что нынешний премьер-министр Эвика Силиня раньше была парламентским секретарем Кариньша, но обещает вести себя скромнее в отношении полетов и не летать специальными рейсами без крайней необходимости.

De facto подчеркивает, что слишком сильно критиковать своего предшественника, нынешнего министра иностранных дел Кариньша - Силиня не торопится.

"Возможно, трудно понять, почему глава правительства решил сделать это или что-то еще, но понятное объяснение помогает. Рассказать, какие решения были приняты, может быть, они существенны для Латвии, и в результате это затраты адекватны для Латвии... Я также попросила самого господина Кариньша: может быть, ему еще раз рассказать, почему было принято такое решение. А вот по поводу нарушений…Я не вижу на данный момент, чтобы что-то было нарушено законом. Думаю,что пока нет никаких доказательств того, что закон был нарушен, я не должна требовать от господина Кариньша какой-то ответственности. Но то, что объяснение необходимо, ясно", - сказала Силиня.

Уже известно, что оппозиция не отказалась от этого вопроса — хотя первый запрос премьер-министру был отклонен Сеймом, "Объединенный список" представил новый, который требует гораздо большего подробные вопросы о полетах Кариньша, чем раньше. Появление этой темы в кулуарах связано не с оппозицией, а с внутренней конкуренцией "Нового Единства" в связи с приближением выборов в Европарламент, заключает программа.

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