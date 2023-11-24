В Госконтроле порталу Delfi сообщили, что письмо оппозиционной партии получено. В настоящее время проводится финансовая проверка "О правильности подготовки годового отчета Кабинета министров за 2023 год". В рамках этой ревизии будет оцениваться и ситуация со спецрейсами Кариньша.

Финансовая ревизия завершится в апреле 2024 года, но промежуточный отчет по этому вопросу Госконтроль обещал подготовить раньше.

Кучинскис частными самолетами не пользовался

В четверг Сейм рассматривал запрос ОС к премьер-министру Эвике Силине с просьбой объяснить практику использования частных самолетов предыдущим правительством. Представитель ОС Эдвард Смилтенс снова назвал использование частных самолетов в работе премьера "инновацией". Его однопартиец, экс-премьер Марис Кучинскис заявил, что при его правительстве "о такой возможности никто даже не думал". По мнению Смилтенса, частные самолеты Кариньша — это расточительство. Он напомнил о случае, когда политики однажды лишились должностей из-за покупки клубничного торта.